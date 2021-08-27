Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletti. Buna göre tezli/tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları pedagojik formasyon hakkına sahip olacak.