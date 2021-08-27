Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmiş Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.
Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletti. Buna göre tezli/tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları pedagojik formasyon hakkına sahip olacak.