Öğrencilerden sanal defile

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları sanal podyumda sergilendi. Öğrenci tasarımları 5. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon Fuarı’nda dijital bir defileye dönüştürüldü. Dijital defilede, öğrencilerin kıyafetleri 3 boyutlu modellenmiş mankenler üzerinde yerli ve yabancı moda profesyonelleriyle buluştu.

DEFİLEYİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Defilenin yanı sıra bir etkinlik daha pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirildi. İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü’nün Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık Dersi Öğrenci Sergisi bu yıl online olarak açıldı. Sergi, Güral Porselen'in katkılarıyla düzenlendi.

SERGİYİ GEZMEK İÇİN TIKLAYIN