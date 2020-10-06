Öğrencilerden eke tam not

1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm kademelerin yararlanabileceği eba ekini öğretmenler, faydalı bir kaynak olarak değerlendirdi. Öğrenciler işledikleri tüm konuları bu yayın sayesinde tekrar edebileceklerini belirtti. Veliler de ellerinin altında TRT EBA TV’nin yanı sıra konulara bakabilecekleri yazılı bir kaynak olmasının çok iyi olacağı görüşünde. İşte öğrenciler, öğretmenler ve velilerin görüşleri:

‘DERS KONULARI AYNI’

İbrahim Aytaç (5’inci sınıf öğrencisi): Eki beğendim. Bizim gördüğümüz konuların aynısı burada var. Hem EBA TV’yi izliyorum hem de internetten öğretmenimle ders işliyorum. Bu gazeteyi de okumak benim için güzel olur. Tekrar etmek için ders sonrası eki okuyacağım, soruları çözeceğim.

Serkan Aytaç (Veli): İki çocuğum var. Sırayla EBA TV’yi takip ediyorlar. İnternetten de öğretmenimiz ders yapıyor. Böyle bir kaynak olması biz velilerin de konuları takip edebilmesi açısından güzel oldu.

Senem Aytaç (9’uncu sınıf öğrencisi): Liseye başladım. Uzaktan eğitimle derslerimi takip ediyorum. EBA TV’yi izliyorum. Ekin çıkması bizim için iyi oldu. TV’den tekrarını izleyemesek bile ekte hangi konuların olduğunu görebiliriz. Ya da o gün işlediğimiz konuları tekrar ederken buradan bakabiliriz. Çok beğendim, eba ekini takip edeceğim.

ÖNCE EBA TV SONRA EK

Esma Çakır (Veli): 1 ve 5’inci sınıfa giden iki çocuğum var. Okul sonrası çalışma yapmak için ek çok faydalı. Görsellerle desteklenmesi çok iyi olmuş, özellikle 1’inci sınıflar için. Derslerini EBA TV ve internetten takip ediyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte ekin bir kaynak olarak destek olacağını düşünüyorum.

Meyra Çakır (1’inci sınıf öğrencisi): Gazeteyi beğendim. Biz de okulda bu harfi öğreniyoruz (e harfini gösteriyor). Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Dersimi okul dışında TV’den de izliyorum.

‘ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ’

Adem Kurum (Türkçe öğretmeni): Ek gayet faydalı. Çocuklar konuyu kaçırdı diyelim buradan takip edebilir. Geriye dönüp derslere bakmak istediğinde ek kaynak olarak bunu bulabilir. Bir kitap gibi faydalı olabilir. EBA konularıyla birebir. Birden fazla kardeşleri olanlar için de çok iyi. Öğrencilerime önereceğim.

Perihan Sarıgöz (Matematik öğretmeni): Öğrenciler yazarak çalışmayı seviyorlar. Not tutmayı seviyorlar. Online eğitim sürecinde en büyük sorunumuz yazılı materyal olmamasıydı. Böyle bir şeyin olması faydalı olacaktır. Sorular güzel.

Fatma Durmuş (Tarih öğretmeni): Yazılı metnin olması bir avantaj. Bu iyi düşünülmüş. Çocukların istediği sistem bu, ellerinde özet bir yazılı metnin olması. Onlar için çok yararlı.

‘BÜYÜK BİR AVANTAJ’

Aysun Selçün (Sınıf öğretmeni): Paralel gitmişler konularda. Hem konu anlatımı hem pekiştirici sorular var. Herkes kitap alamıyor, bu nedenle destekleyici de olmuş. EBA TV’yi izlerken bazı öğrenciler not alamıyor, önünde konuyla ilgili böyle bir metinin olması işini kolaylaştıracak.

Serap Kurum (Sınıf öğretmeni): Öğrenciler için bir ek olması güzel olmuş. Konu özeti ve sorular olması güzel. Daha ulaşılabilir bir kaynak. Üzerlerine not alabilirler.

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Faydalı bir ek olmuş. Özellikle matematikte çok işlerine yarar. Biz öğrencilere geçmiş yılların konularını incelemeden yeni konulara başlamayın deriz. Burada geçmişi, eski bilgileri de görme şansları var. Bu çok büyük bir avantaj çocuklar için. Dün, önceki gün ne işlemiştik gibi bir hatırlama ihtiyacı olduğunda elinin altında yazılı bir metinin olması da iyi.

‘EKTEKİ SORULARI KAÇIRMAM’

Hakan Kayan (12’nci sınıf öğrencisi): Bizim gibi herkesin imkânı olmayabiliyor, biz son sınıf olduğumuz için kursa gelebiliyoruz. Yüz yüze eğitim alabiliyoruz. Bizim gibi olamayanlar için eğitime iyi bir destek olur. Önceki kademelere de bakabiliyoruz. Onların konularını da okuyabiliyoruz. Bu da bizim için önemli. Buradaki soruları kaçırmam. Benim işime yarayacak sorular ve gayet güzeller. Farklı bir kaynak olarak eki takip edeceğim.

Duygu Küçüktatlıdil (12’nci sınıf öğrencisi): Pandemi dönemi olduğu için gayet yararlı bir ek. Sonuçta okula gidemeyenler de var. Onlar için de çok yararlı olacağını düşünüyorum. Soru çözümleri de var. Diğer kademelerin derslerine de bakabiliriz. Sınavda o konular da çıkacak. Eski konuları unutabiliyoruz. TYT için eski konulara bakmak da bir hatırlatma olacak. İnternete ulaşamayanlar için de bu ek faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Aysu Çaylı (12’nci sınıf öğrencisi): Okula kursa geliyoruz. Sınava hazırlanıyoruz. Ek şu anda sınav için bize yeterli ve güzel bilgileri verebiliyor. TYT’de özellikle eski konular önemli. Buradan da o bilgilere bakabiliyoruz. Sınava hazırlık için de bir kaynak.

Tuğberk Gider (12’nci sınıf öğrencisi): EBA TV’yi bazen takip edemiyorum. Okulun ödevleri vs olduğu da oluyor. Eki beğendim. Güzel anlatımı olmuş. Konuları özetlemiş. Soru örnekleri de çok hoşuma gitti.

SINAVA HAZIRLIK İÇİN BİR DESTEK

Dilber Kerimli (8’inci sınıf öğrencisi): Eki beğendim. Bana destek olacağını düşünüyorum. Eski işlediğimiz derslere de bakabilirim. EBA TV’yi takip ediyorum, oradaki konularla aynı. Buradan da bakacağım. Bu eki biriktirip tekrar da yapabilirim. Sınava hazırlık için de soru çözebilirim.

Işıl Çelenk (8’inci sınıf öğrencisi): İçinde örnek soruların olması çok güzel, bize yararı dokunacak. EBA TV’yi de takip ediyorum. Buna da bakacağım artık. 7’nci sınıf tekrarı da yapabilirim. Burada geçen senenin konuları da var. Lise sınavına hazırlanıyorum, bunun için de faydalı olacak.

Kaan Bahadır (8’inci sınıf öğrencisi): Ekin bize yararlı olacağını düşünüyorum. Soruların da olması güzel olmuş. TV’den kaçırdığım konular olabiliyor bazen, bunun için de iyi olacağını düşünüyorum. Kağıdın üzerinde olması ekranda olmasından daha iyi. Üzerine yazı da yazabilir, soruları çözebiliriz.