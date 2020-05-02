Öğrenciler YKS tarihinin değişmesini istemiyor

Bakan Selçuk, 1 Mayıs'ta Instagram’da Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. LGS’ye önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tek başına karar verdiğini ancak bu yıl salgın nedeniyle kararın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda diğer bakanlıklarla istişare edilerek alınacağını anlatan Selçuk, YKS tarihinin ise geçmişten beri MEB tarafından belirlenmediğini ama bu konuda da pazartesi bir açıklama olabileceğini belirtmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu.

SINAV TARİHİME DOKUNMA KAMPANYASI

YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde 1 milyona ulaştı, trend topic oldu. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Abuzer Kömürcü @Erdalkm06510188

#ykstarihinedokunma

1 Ay geç olması bu ülke bir şey kaybetmez ama 1 ay erken olması biz geleceğimi hayllerimizi kaybederiz luften buna izin verme

Fulya doktor olmak istiyor @0fulya6

Ne uyuyabiliyoruz ne de derse odaklanabiliyoruz. Sınav ne zaman? #ykstarihinedokunma

Aleyna @anyelalyy

O bir ay bizim için o kadar önemli ki...Bir sürü konu,soru sayısı demek.Geleceğimiz demek.Yani bir haftada bile sıkı çalışmamızla netler artış gösterebilirken,1 aydan bahsediyoruz siz düşünün. Ne olur hayallerimizi elimizden almayın. #ykstarihinedokunma