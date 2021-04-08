Öğrenciler sanatla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan projeyle güzel sanatlar liselerinde okuyan gönüllü öğrenciler, bin okuldaki öğrenci arkadaşlarına müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Proje kapsamında 81 ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, bin okulla eşleşti. Ortaklaşa etkinlikler COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenecek. Öğrenciler, etkinlik sırasında öğrendikleri bilgiler ışığında resim ve müzik yarışmalarına katılabilecekler.

ESERLER, PLATFORMDA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİYLE PAYLAŞILACAK

Resim alanında etkinlikte yer alan öğrencilerden, program sırasında öğrendikleri bilgiler ışığında, serbest konulu ve serbest malzemeyle birer resim yaparak yarışmaya katılmaları bekleniyor. Müzik alanında ise öğrenciler, etkinlikler sırasında öğrendikleri bir eseri görüntülü olarak seslendirip kaydederek oluşturdukları bireysel videolar ile yarışmaya katılabilecekler. Değerlendirmeye alınacak tüm eserler nisan ayı sonunda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ait Mesleğim Hayatım platformundan tüm öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılacak. Dereceye giren eserler 24 Mayıs’da https://mtegm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın koordinasyonunda sürdürülen ve iki ay sürecek etkinliğin bitiminde, her ilde öğretmenlerden oluşan jürinin seçimi sonucunda, müzik ve resim branşlarında birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Mayıs’ta 81 ilde seçilen birinci öğrencilere birer dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü öğrencilere de birer tablet armağan edilecek.

AKRAN EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğuna işaret etti. Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer:

"Proje ile ilgili çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Projenin hedeflerinden bir tanesi de 1000 okuldaki öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında yeteneklerini geliştirmelerine destek olmaktı. Bu amaçla 81 ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimizi 1000 okulumuzla eşleştirdik. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz 1000 okuldaki öğrenci arkadaşları ile müzik ve resim alanında ortaklaşa etkinlikler yapacaklar. Bu etkinlikler, COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek. Okullar arası dayanışma ve akran eğitimi açısından da çok güzel bir proje alacak" dedi.