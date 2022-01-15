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Öğrenciler kaslarını korumayı öğrenecekler  

#Çocuk#Sağlık#Duruş Bozukluğu
Öğrenciler kaslarını korumayı öğrenecekler

Çocukların kas, iskelet sistemini korumak amacıyla planlanan ve her yaş gurubu için ayrı ayrı yürütülecek olan ‘Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk’ projesi başlıyor. 

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İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kültür Koleji’nin ortak olarak ürettiği projeyle, büyüme dönemlerinde ve ileriki yaşlarda karşılaşabilecekleri kas iskelet sistemi sorunlarını önceden belirleyip önleyici yaklaşımlar geliştirilebilmesi için öğrencilere gerekli uyarılarda bulunulacak. Fizyoterapistler tarafından yapılan fiziksel değerlendirmeler ve anket uygulamalarıyla her öğrenci bireysel olarak ölçümlenecek ve değerlendirilecek. Değerlendirme ardından sadece duruş bozukluğu olan öğrencilere, ileriki yaşlarda oluşabilecek kalıcı duruş problemlerini önlemek amacıyla egzersiz veya eğitim önerilerinde bulunulacak.

DURUŞ BOZUKLUĞU SORUNU ÇÖZÜLECEK
Kültür Koleji Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, projeye ilişkin “Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk Projesiyle öğrenci sağlığını önemseyerek çağın en büyük sorunlarından biri olan duruş bozukluğu ve beslenme ile ilgili farkındalığı artırarak velilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor. Covid-19 pandemisinde kötü postür yani duruş bozukluğuna bağlı ağrıların arttığına dikkat çeken uzmanlar, duruş bozukluğunun sadece kas iskelet hastalıklarına değil ruhsal bozukluklara da yol açabileceğini dile getiriyor. Covid-19 pandemisinden dolayı evden çalışmanın artması, online eğitimin başlaması, hareketsizlik, kilo alınması, kötü beslenme sonucunda postür bozukluğu ve kas iskelet ağrılarında artış yaşanıyor” dedi.

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#Çocuk#Sağlık#Duruş Bozukluğu

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