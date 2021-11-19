Nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Naziğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Nazik kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kaba

2- Nobran

3- Kırıcı

4- Sert

5- Amiyane

6- Haşin

7- Hoyrat

8- Nadan

Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Narin:

Nazik gibi narin sözcüğü de dilimize Farsçadan geçmiştir. Narin hem ince yapılı hem de kırılgan anlamına gelir.

2- Zarif:

Zarafet kelimesinden türetilmiş olan zarif, hem hoş ve çekici hem de ince ve nazik demektir.

3- Kibar:

Arapça kökenli bir sözcük olan kibar, kebir kelimesinden türetilmiştir. Kibar kelimesi, saygılı, nazik ve sevecen anlamına gelir.

Naziğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Ellerim o kadar ''narin'' ki soğuk havalarda hemen çatlıyor.

2- O, hayatımda gördüğüm en ''zarif'' ve asil kadınlardan biri.

3- Bazı insanlara ne kadar ''kibar'' davranırsan davran karşılığında sana hep kaba davranıyorlar.