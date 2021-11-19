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Nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Naziğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Nazik#Nedir
Nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir Naziğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Farsçadan geçmiş olan nazik kelimesi, nazuk sözcüğünden türetilmiştir. Farsçada nazuk, ölçülü davranmak anlamına gelirken nazik de çevresindeki insanlara kaşı her zaman kibar ve ölçülü davranan kişi demektir. Bu kelime kırılma riski taşıyan eşyalar için de kullanılır. Nazik kelimesi cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak görev alır. Örnekler: 1- Bana karşı hep nazik davrandı. (Zarf) 2- Selma çok nazik biri. (Sıfat) Nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nazik kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Nazik kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kaba

2- Nobran

3- Kırıcı

4- Sert

5- Amiyane

6- Haşin

7- Hoyrat

8- Nadan

 Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Narin:

 Nazik gibi narin sözcüğü de dilimize Farsçadan geçmiştir. Narin hem ince yapılı hem de kırılgan anlamına gelir.

 2- Zarif:

 Zarafet kelimesinden türetilmiş olan zarif, hem hoş ve çekici hem de ince ve nazik demektir.

 3- Kibar:

 Arapça kökenli bir sözcük olan kibar, kebir kelimesinden türetilmiştir. Kibar kelimesi, saygılı, nazik ve sevecen anlamına gelir.

 Naziğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Ellerim o kadar ''narin'' ki soğuk havalarda hemen çatlıyor.

 2- O, hayatımda gördüğüm en ''zarif'' ve asil kadınlardan biri.

 3- Bazı insanlara ne kadar ''kibar'' davranırsan davran karşılığında sana hep kaba davranıyorlar.

 

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#TDK#Nazik#Nedir

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