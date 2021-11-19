Nazik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Naziğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Nazik kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kaba
2- Nobran
3- Kırıcı
4- Sert
5- Amiyane
6- Haşin
7- Hoyrat
8- Nadan
Nazik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Narin:
Nazik gibi narin sözcüğü de dilimize Farsçadan geçmiştir. Narin hem ince yapılı hem de kırılgan anlamına gelir.
2- Zarif:
Zarafet kelimesinden türetilmiş olan zarif, hem hoş ve çekici hem de ince ve nazik demektir.
3- Kibar:
Arapça kökenli bir sözcük olan kibar, kebir kelimesinden türetilmiştir. Kibar kelimesi, saygılı, nazik ve sevecen anlamına gelir.
Naziğin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Ellerim o kadar ''narin'' ki soğuk havalarda hemen çatlıyor.
2- O, hayatımda gördüğüm en ''zarif'' ve asil kadınlardan biri.
3- Bazı insanlara ne kadar ''kibar'' davranırsan davran karşılığında sana hep kaba davranıyorlar.