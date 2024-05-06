Nasıl şampiyon oldum?

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Değerli arkadaşlar, LGS 2024 maraton koşucuları;

LGS’nin giderek yaklaşması ve bitiş çizgisinin görünmesiyle beraber de kaygı düzeyim bir hayli artmış, emeklerimin karşılığını alamama ihtimalinden korkar olmuştum. Artık yanlış işaretlediğim her soru daha çok gözüme batıyor, aynı hatayı sınavda yapabilecek olmak korkulu rüyam haline geliyordu. Elde ettiğim kötü bir sonucun ardından, umutsuzluğa kapılıp hayallerime ulaşamayacağımı düşünmeye başladığım bir döngü içine girmiştim. Ancak okuduğum bir sözün ardından bu sonsuz döngüyü kırmayı başarıp, LGS maratonunun son düzlüğünde pes etmeden, eskisinden de emin adımlarla hedefime doğru yoluma devam etmiştim. Şu anda, benim de sınav senemde içinde bulunduğum bu döngüyü kırmak isteyen sevgili LGS 2024 maraton koşucuları için beni etkileyen bu sözü paylaşmak istiyorum: Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla pes etmeyenlerdir… Bu güzel sözün de desteklediği gibi yaptığınız hataları, sizi bitiş çizgisinden uzaklaştıran düşmanlar yerine pes etmediğiniz takdirde hedefinize yaklaştıran birer dost olarak görmek, yolun sonunda sizi birer şampiyon yapacaktır. Sizlere bu maratonda benim de karşılaşıp kimini aşabildiğim kimine takılıp düştüğüm ama en nihayetinde tekrar ayağa kalkıp eskisinden daha emin ve tecrübeli bir şekilde yoluma devam ettiğim engellerden ve onları nasıl birer birer aşıp “şampiyon” olabileceğinize dair naçizane önerilerimden madde madde bahsetmek istiyorum:

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FARKLI SORU TİPLERİNE BAKIN

1- Güzel bahar havalarının sizi kandırmasına ve yarış dışı bırakmasına asla izin vermeyin!

Eminim ki havalar güzelleştikçe masaya oturup ders çalışma isteğiniz bir hayli azalıyor ve doğal olarak da bu yorucu yılın ardından dinlenmek istiyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki şu an duraklarsanız yıl boyunca sarf ettiğiniz emeklerin tamamı boşa gidecek ve rakipleriniz de birer birer önünüze geçecektir. Dolayısıyla son defa gaz pedalına basmanın size yarışı en önde bitirteceğine ve başarıyı getireceğine yürekten inanıyorum.

2- Başarının sırrı LGS’de karşınıza çıkacak soru tiplerini tanımaktan geçer!

LGS’ye hazırlanırken son iki ayımda denemeler çözerek saygın yayınevlerinin büyük bir kısmının soru tiplerini görmüştüm. Bu soru tiplerine alışmam sayesinde de sınavda bana farklı gelen herhangi bir soruyla karşılaşmamış ve LGS maratonunu şampiyonlardan biri olarak tamamlayabilmiştim. Sizler de son iki ayı bolca deneme çözerek hem LGS’de bir sürprizle karşılaşma riskinizi azaltabilir hem de sınavdaki zaman yönetiminizi geliştirebilirsiniz.

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MOTİVASYONU YÜKSEK TUTUN

3- LGS’yi bir tablo olarak düşünürsek dersler ve dersleri oluşturan her konu da bizim için bu tablonun önemli parçalarını oluşturur.

Resmi görmenin tek yolu ise tüm parçaların tam ve yerli yerinde olmasından geçer. Sınavda başarılı olmak için denemeler sayesinde tespit edebileceğiniz eksik parçaları gidererek konu eksiklerinizi tamamlamaya gayret etmelisiniz. Herhangi bir konuda anlamadığınız durumları öğretmenlerinize ya da arkadaşlarınıza sorarak eksik olduğunuz noktaları tamamlayabilirsiniz. Bazen anlamadığınız noktayı bir akranınızdan dinlemek konuyu aklınızda çok daha kalıcı bir hale getirebilir. Konu eksiğinizi tamamladığınızda peşinden koştuğunuz hayalinizi gerçekleştirebilir, istediğiniz liseyi kazanabilirsiniz.

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4- Yol uzun olduğu için bu yolda morali hep yüksek tutmak, motivasyonu arttırıcı faaliyetlerde bulunmak sınav sürecinde size başarıyı getirir.

Bu maratonda çalışmak ne kadar önemliyse motivasyonu yüksek tutmak da bir o kadar önemli bir yere sahip. Yorgun, boşluğa düşmüş ve endişeli hissettiğinizde kendinize yüklenmeyin ve zaman tanıyın. Unutmayın ki ne bir bilimkurgu evreninde yaşıyoruz ne de sizler birer robotsunuz. Dolayısıyla sınav sürecindeki mottomuz motivasyonumuzu düştüğü zaman toparlayabilmek ve yola eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edebilmektir.

KİLİT PARAGRAF SORULARI

5- Günümüz dünyasında herkesin yaşamının bir parçası olan sosyal medya LGS sürecinde bizlerin değerli vakitlerini yutan bir girdap gibidir.

Alışkanlık halini alan bu platformlar bir karadelik gibi öğrencileri içine çekmekte, LGS yolcularını hedeflerinden uzaklaşmaktadır. Sosyal medya yalnızca zaman çalmakla kalmayıp asılsız haberlerle moralimizi de fazlasıyla düşürebiliyor. Sınava az bir sürenin kaldığı son iki ayda ne yazık ki sosyal medyada motivasyonunuzun düşmesine sebep verebilecek pek çok asılsız haberler karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla hem bu söylentilerin etkisinde kalmamak hem de zamanınızı etkin kullanmak için sosyal medya orucu tutmak istediğiniz lisenin kapısını açan anahtarı da size getirecektir.

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6- Okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, yapılan yorumlarla da cevaba ulaşma LGS sorularının çözümündeki kritik aşamaları oluşturur.

Sadece Türkçe sorularını çözerken değil, diğer tüm derslerde de okuduğunu anlamanın önemi LGS’de kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. Bildiğiniz üzere yeni nesil soruların temelini oluşturan anlamlandırması güç metinleri kavramakta size yardımcı olacak en önemli husus okuma-anlama beceriniz olacaktır. Bunu geliştirmek için de her gün çözeceğiniz paragraf soruları, yeni nesil sorulardan oluşan LGS sınavındaki başarı oranınızı fazlasıyla arttıracaktır.

Akıtılan terin, uykusuz geçen gecelerin, kurs-okul-ev üçlemesi arasında dokunan mekiğin, uykudayken bile çözülen soruların karşılığını almaya son iki ay! Tüm bu çalışma süreci boyunca üzerinizde hissettiğiniz baskı sizi her ne kadar yorsa da elmasların bile çok yüksek basınç/baskı altında oluştuğunu lütfen unutmayın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum!