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Naat nedir, özellikleri nelerdir, neye iyi gelir? Naat kavramının anlamı nedir? Edebiyatta naat örnekleri

#Naat#Kelime#Hz. Muhammed
Naat nedir, özellikleri nelerdir, neye iyi gelir Naat kavramının anlamı nedir Edebiyatta naat örnekleri

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde na't şeklinde geçen naat sözcüğünün ilk anlamı birinin üstün niteliklerini sıralamaktır. Övgü ve kaside türündeki naatlar, tevhid ve münacatlar ile birlikte divanların ilk sayfalarında yer alır. Naat kelimesinin terim anlamı ise sıfattır. Ancak kelime günümüzde bu anlamıyla kullanılmamaktadır. Sizin için naat türündeki şiirlerin özelliklerini örneklerle birlikte derledik.

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Osmanlı döneminde yaşamış birçok şair. Hz. Muhammed'e naat yazmıştır. Türkçe ve Farsça divanlarında naat olan şairlerden bazıları şunlardır:

 1- Fuzuli 2- Fehim-i Kadim 3- Niyaz-i Mısri 4- Erzurumlu İbrahim Hakkı

 5- Harezmli Hafız 6- Budinli Hisali 7- Cezeri Kasım Paşa 8- Şeyhülislam Yahya Efendi

 Naat Nedir?

 Hz. Muhammed'in üstün ahlakını övmek için kaleme alınan manzum eserlere naat denir. Halifelerin ve din büyüklerini övmek için yazılan övgü şiirleri de naat olarak nitelendirilir. Naat türünün ilk örneklerini, Hz. Muhammed'in sahabelerinden biri olan Hasan Bin Sabit vermiştir.

11.yüzyıldan itibaren tasavvufun Anadolu'da yayılmasıyla birlikte birçok mutasavvıf şair, naat türünde şiirler yazmıştır.

 Naat Özellikleri Nelerdir?

 1- Naat türündeki şiirler, hem divanların hem mesnevi türündeki kitapların ilk sayfalarında yer alır. Şair, sebeb-i telif bölümünde eseri niçin kaleme aldığını açıkladıktan sonra dua, naat ve münacat bölümlerine geçer.

 2- Naatlarda peygamber efendimizin üstün vasıflarından övgüyle bahsedilir.

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 3- Bazı naatlarda hadislerden ve ayetlerden alıntı yapılır.

 4- Bazı divan şairleri, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için de naat kaleme almıştır.

 5- Naat türündeki şiirlerde Hz. Muhammed için dûr-i yekta (tek inci) ve rehber-i ekmel (kusursuz yol gösterici) mazmunları sık sık kullanılır.

 Naat Neye İyi Gelir?

 Naat yazmak da okumak da Hz. Muhammed'i anmak anlamına gelir. Peygamber efendimizi anmak, onun ümmeti için yaptığı fedakarlıkları hatırlamak ise, müminin kalbine ferahlık verir. Naat türündeki eserler, Hz. Muhammed'in üstün özelliklerini hatırlamamıza vesile olur.

 Naat Kavramının Anlamı Nedir?

 Naat kavramı, Hz. Muhammedi ve sahabesini hem övmek hem de anmak anlamına gelir. Naat, okurlara en büyük övgüyü hak edenin son peygamber Hz. Muhammed olduğunu hatırlatır.

 Edebiyatta Naat Örnekleri

 1- Görmedi iller, bir sana benzer, lebleri sükker, ol da mükerrem

 Mihr ü münevver, hûb-ı semenber, ruh-ı musavver, dilkeş-û garra

 Cinani

 2- Tuttu dünyayı Muhammed ümmeti şark ile garb

 Geldi bunca alim zahid meşayih asfiya

 Salih Baba

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 3- Seninle can buldu kainat, seninle göklere erişti şehadet

 Alemlerin özü, nuru, aşkı sensin ey Muhammed!

 

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#Naat#Kelime#Hz. Muhammed

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