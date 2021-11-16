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Müsvedde nedir, ne anlama gelir? Müsvedde ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Müsvedde#Kelime#TDK
Müsvedde nedir, ne anlama gelir Müsvedde ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müsvedde kelimesi tesvid sözcüğünden türetilmiştir. Tesvid, çalakalem yazmak ve karalamak manasına gelirken, müsvedde sözcüğü de bir yazının düzeltilmemiş ilk hali demektir. Kitap yazanlar ve araştırma yapanlar, müsvedde defterlerine o an akıllarına gelen cümleleri yazarlar. Daha sonra bu defterlerde yazılanlar temize çekilir ve yazı son şeklini alır. Müsvedde nedir, ne anlama gelir? Müsvedde ne demek? Müsvedde kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Müsvedde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Karalama 2- Eskiz 3- Tasarı 4- Şablon 5- Taslak 6- Layiha

 Müsvedde Nedir?

 Hem manzum hem de mensur eserlerin yazılan ilk şekline müsvedde denir. Daha sonra bu yazılar redakte edilerek yazım ve imla yanlışları düzeltilir. Müsvedde defterleri son okuma için kullanılır.

 Müsvedde Ne Anlama Gelir?

 Bir yazının ya da çizilmiş bir resmin ilk haline müsvedde denir. Müsvedde aynı zamanda isim tamlamalarında kullanılır. Örneğin ''müdür müsveddesi'' dendiğinde, o kişinin müdürlük yapabilecek vasıflara sahip olmadığı vurgulanmış olur.

 Müsvedde Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre müsvedde kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Eskiz, şablon, bir yazının ya da resmin ilk hali

 İkinci Anlamı: Bir şeyin taklidi, kötü örneği. Örneğin: İnsan Müsveddesi

 Örnek Cümle:

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 ''Dün tüm gün müsvedde defterine yazdıklarımı bilgisayara geçirdim.''

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#Müsvedde#Kelime#TDK

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