Müsvedde nedir, ne anlama gelir? Müsvedde ne demek? TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

Müsvedde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Karalama 2- Eskiz 3- Tasarı 4- Şablon 5- Taslak 6- Layiha

Müsvedde Nedir?

Hem manzum hem de mensur eserlerin yazılan ilk şekline müsvedde denir. Daha sonra bu yazılar redakte edilerek yazım ve imla yanlışları düzeltilir. Müsvedde defterleri son okuma için kullanılır.

Müsvedde Ne Anlama Gelir?

Bir yazının ya da çizilmiş bir resmin ilk haline müsvedde denir. Müsvedde aynı zamanda isim tamlamalarında kullanılır. Örneğin ''müdür müsveddesi'' dendiğinde, o kişinin müdürlük yapabilecek vasıflara sahip olmadığı vurgulanmış olur.

Müsvedde Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre müsvedde kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Eskiz, şablon, bir yazının ya da resmin ilk hali

İkinci Anlamı: Bir şeyin taklidi, kötü örneği. Örneğin: İnsan Müsveddesi

Örnek Cümle:

Haberin Devamı

''Dün tüm gün müsvedde defterine yazdıklarımı bilgisayara geçirdim.''