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Müfredat taslağına 67 binden fazla değerlendirme yapıldı

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#MEB#Müfredat#Yusuf Tekin
Müfredat taslağına 67 binden fazla değerlendirme yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 19:26

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyuna sunulan yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri bildirildi. Müfredat taslağı ayrıca 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

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MEB’in tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına, askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirilecek. Tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

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#MEB#Müfredat#Yusuf Tekin

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