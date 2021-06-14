MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sınavlarımızın analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2021-MSÜ Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2021-MSÜ Sınavı Değerlendirme Raporu için tıklayın.