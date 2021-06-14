MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı
GeriEğitim MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021-MSÜ Sınavı değerlendirme raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sınavlarımızın analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2021-MSÜ Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

2021-MSÜ Sınavı Değerlendirme Raporu için tıklayın.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi