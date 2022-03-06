20'nci Milli Eğitim Şurası uygulama raporu yayınlandı

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20’nci Millî Eğitim Şûrası, yedi yılın ardından 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanmıştı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Şûra, üç gün sürdü. Öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticileri, veliler, eğitim araştırmacıları, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler gibi farklı paydaşlarla gerçekleştirilen Şûra, eğitim politikaları açısından önemli çıktılar sağlamıştı.

Şûra hazırlıkları sürerken Millî Eğitim Bakanlığı farklı paydaşlardan 32 bin 643 görüş topladı. Bu görüşler uzmanlar tarafından incelendi ve MEB’in Şûra için belirlediği “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” temaları ile uyumları gözetilerek son hâle getirildi. Şûra’ya katılım gösteren 600’den fazla davetlinin kanaatleri doğrultusunda toplanan bu görüşler olgunlaştırıldı. Şûra’nın son günü ise Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlık ettiği Genel Kurul’a getirilen 124 maddenin 107’si oy birliği, 17’si ise oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul’da önerilen 4 önerinin ise 2’si oy çokluğu, 2’si oy birliği ile kabul edildi. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye karar alındı.



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Raporda vurgulanan diğer bir konu da tavsiye kararlar ile atılan adımlar arasındaki uyumun tek bir tema ile sınırlı olmaması. Bakanlığın politikaları ile ilişkilendirilen 57 kararın 34’ünün temel eğitimde fırsat eşitliği, 14’ünün öğretmenlerin mesleki gelişimi, 9’unun ise mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu belirlendi. Tavsiye kararlarının da temel eğitimde fırsat eşitliği temasında yoğunlaştığı dikkate alındığında dağılımın Şûra kararlarının dağılımı ile tutarlı olduğu görüldü. Dolayısıyla politika adımları ile tavsiye kararları arasındaki uyum tüm temalarda kendini gösterdi.



MEB’in son altı ayda seferberlik başlattığı okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve okullar arası imkân farklılıkların azaltılmasına dair büyük ölçekli projeler, Şûra kararları ile uyum sağlandı. Zira bu alanlarda atılan adımların çoğunlukla birden fazla Şûra kararı ile ilişkili olduğu görüldü. Bakanlığın bu konuda attığı adımların kararlı şekilde devam ettirilmesi uyumun daha da artırılması açısından önem teşkil ediyor.

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ŞURA’YA DAİR İLK RAPOR

Eğitim politikaları ile Şûra kararları arasındaki uyuma dair ilk rapor

Raporla ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bilindiği gibi Şûra Genel Kurulu’nda kabul edilen kararlar, Bakanlık açısından tavsiye niteliği taşıyor. 20’nci Millî Eğitim Şûrası, kararların çok büyük oranda oy birliği ile alındığı bir toplantı oldu ve katılımcıların birçok maddede görüş birliğine sahip olması alınan kararların önemini artırdı. Bakanlık olarak zaten öncelikli eğitim politikalarımız olarak belirlediğimiz alanlarda alınan Şûra kararlarının uygulamaya geçirilmesi bizim için oldukça önemli. Bu nedenle Şûra’da da ifade ettiğim gibi belirli aralıklarla attığımız adımlarla Şûra kararları arasındaki uyum derecesini gösteren raporlar hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmiştim. Bugün yayımladığımız bu rapor, bu sözün yerine getirildiğinin ilk somut göstergesi. Ana politika alanlarına dair tavsiye kararlarını gözeterek kendi politikalarımız ile uyumuna dair ilk resmî değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştık. Daha önce bağımsız araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu tür değerlendirmeler ilk kez Bakanlık tarafından yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.”