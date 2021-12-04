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Milli Eğitim Şûrası... 128 maddelik yeni yol haritası

#Milli Eğitim Şûrası#Mahmut Özer#Eğitim
Milli Eğitim Şûrası... 128 maddelik yeni yol haritası

20. Milli Eğitim Şûrası’nın dünkü son gününde, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile Genel Kurul’a sunulan 4 ek önerinin oylaması yapıldı. Oylamada toplam 128 madde 600’e yakın Şûra üyesi tarafından kabul edildi.

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19’u oy çokluğuyla, 109’u oy birliğiyle kabul edilen maddeler arasında bir öğrenci tarafından sunulan; öğrencilerin vergi indirimi ile teknolojik materyallere daha kolay ulaşabilmesi teklifi de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Kurul kapanış konuşmasında, Şûra’da alınan kararlarla eğitimde yeni yol haritasının oluşturulacağını söyledi.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Bakan Özer, okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi göz önünde bulundurularak din ve değerler eğitimi verilmesi konusundaki maddenin oy çokluğuyla kabul edilmesiyle ilgili olarak da “Buradaki önerinin doğruluğunu ve yanlışlığını Milli Eğitim Bakanı olarak tartışamam. Şûra kararları tavsiye niteliğinde kararlardır, uygulama ve yaptırım zorunluluğu yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerek oy birliği gerek oy çokluğu ile alınan karaları yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK KARAR RESMİ GAZETE’DE

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“Etkili ve verimli eğitim denetiminin yapılabilmesi için teftiş sistemi yeniden yapılandırılarak müfettişlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı yapmaları amacıyla denetim ve rehberlik hizmetleri sunmaları sağlanmalıdır” diyen Bakan Özer, bu kapsamda 108. Madde’nin Resmi Gazete’de yayınlandığını belirterek, “Şûra’daki önerilerden biri, 3 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki tavsiye kararı doğrultusunda hayata geçirilmiş oldu” dedi.

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#Milli Eğitim Şûrası#Mahmut Özer#Eğitim

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