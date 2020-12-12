Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklara karne vermek istemiyoruz

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte birinci dönem ara tatilin ardından uzaktan eğitime geçilmiş, yüz yüze eğitimin 4 Ocak 2021’e kadar ertelendiği açıklanmıştı. Dün bir TV kanalına konuk olan Bakan Ziya Selçuk, o tarihle ilgili net konuşmasa da okulların açılmasını istediğini dile getirdi. “Okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği önümüzdeki hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacak. Okulların açılması için 4 Ocak iyimser bir tahmin” diyen Bakan Selçuk, özetle şu açıklamalarda bulundu:

TEK SINAV YAPILACAK

“Birinci sınavlar çok büyük ölçüde tamamlandı. Kısmen bir eksik var ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacak. Bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında süreç zaten başlamıştı ve bununla ilgili bir problem bulunmuyor. Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavlar yapılabilir. Çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. Şu andaki gidişimiz, takvim değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık. Bizim sömestr tatili ya da iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır.”

LGS VE YKS’DE SEYRELTME

"İhtiyaç halinde bir seyreltme yapabiliriz, ancak öğrenme kayıplarından dolayı öğrenciler yıllar boyunca sorun yaşayabilir. Bugün için kolay olanı değil önümüzdeki yılları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kayıplarla muhatap olmaması için bu tür kararları eğitimcilerle işbirliğinde alıyoruz. Bu karar bürokratik değil. Eğitimi bilen insanların söylediği şey müfredatın tümünden sorumlu olunması. Öğrenme kayıpları önümüzdeki 2 yıl için yapılacak telafi programıyla giderilecek."