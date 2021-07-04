Mesleki eğitim merkezlerinin lise diplomalı ilk mezunları

LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı. LGS tercihleri ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından E-Okul üzerinden yayınlanacak olan ekranlar aracılığıyla alınacak olan LGS tercihleri 2021, internet üzerinden yapılacak. Öğrenciler LGS tercihleri için yüzdelik dilimleri kullanarak okulların taban puanları ve kontenjanlarına göre tercih yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS yerleştirmeleri için yapılan açıklama...

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun yayımlandığı 19 Haziran 1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması" alabilmeleri için 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB tarafından telafi eğitimi programı başlatıldı. Daha önce kalfalık ve ustalık mezunu olan 29 bin 674 kişi, telafi eğitimi programına kayıt yaptırdı. Bunlardan eğitimini tamamlayan yaklaşık 20 bini, mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa düzenlenen kurslardan sonra 2 Temmuz 2021 itibarıyla "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" mezunu oldu. 50 yaşın üzerinde çok sayıda ustanın katıldığı mezuniyet törenlerinde duygusal anlar yaşandı.

ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 64 ARTTI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bakanlık olarak geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin kalite ve kapasitesinin artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Mesleki eğitim merkezlerindeki en temel sorunlardan birinin 4 yıllık eğitim sonunda mezunların usta olabilmelerine rağmen lise diploması alamamaları olduğunu dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Bu nedenle çok sayıda öğrenci, mesleki eğitim merkezlerine gitmek istemiyordu. Bu sorunu çözmek için esnek bir yapı oluşturduk ve lise diplomasına erişim imkanı sağladık. Bu düzenlemeden sonra bir yılda mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 64 arttı. Talep üzerine düzenlemeyi mesleki eğitim merkezlerinden daha önce mezun olanları da kapsayacak şekilde genişlettik. 30 bine yakın daha önce mezun olmuş ustamız telafi programına başvurdu. Yaklaşık 20 bin usta programı tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması alabildi. Düzenlenen mezuniyet törenlerinde özellikle 60'lı 70'li yaşlarında diploma alan ustalarımız nedeniyle oldukça duygusal anlar yaşandı. Diplomalarını alan ustalarımızı tebrik ediyorum. Projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."