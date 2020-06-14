Meslek lisesinden ihracat

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir meslek lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ürettiği cerrahi maskeyi tescil belgeleri ve onaylarının alınması ile ihraç ederek, bir ilki başardı. MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti. Kovid-19 ile mücadele için ihtiyaç duyulan dezenfektandan maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperlik üretimine kadar çok sayıda ürünü hızla üretti. Farklı illerde kurulan Ar-Ge merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 standardında maske makinesi, video laringoskop cihazı, yoğun bakım yatağı, hava filtrasyon cihazı, numune alma ünitesi gibi çok sayıda ürün yaptı. İlk kez bir ürünü ihraç etti. Ar-Ge çalışmaları kapsamında İstanbul'da Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen otomatik üç katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesiyle, burun telli ultrasonik dikişli tek kullanımlık maskeler üretimi başlattı. Bu maskeler, tescil belgeleri ile yurt dışı ihracat onaylarının alınmasının ardından Çekya'ya ihraç edildi. Avrupa standartlarında üretilen cerrahi maskelerin tüm geçirmezlik testleri, Ekoteks Laboratuvarları'nda yapıldı.

'ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜ İHRAÇ EDEREK BİR İLKİ BAŞARDI'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği ve kapasitesinin artırıldığını ve eğitimdeki dönüşümün devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Meslek lisemiz Bakanlıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü ihraç ederek bir ilki başararak yurt dışına ihracat yapması gurur verici. Çalışmalar devam edecek. Bu sürecin en önemli katkısı mesleki eğitimin eski itibarlı günlerindeki öz güvenini tekrar kazanması oldu. Bundan sonra Ar-Ge merkezlerimizin ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşitliliğini sürekli artıracağız. Öğretmen eğitimlerimizi artık bu bölgesel Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylardaki çalışmalarımız, mesleki eğitimin önemini bir kez daha göstermiştir."

Maskelerin üretim sürecinde İstanbul'daki yönetici ve öğretmenlerin fedakarca çalışmalarının takdir ettiklerini vurgulayan Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu ile okul müdürü Gülfem Yelenlibağ'a, öğretmenlere, öğrencilere ve idari personele teşekkür etti.