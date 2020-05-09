Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, sosyal alanlarda kullanılmak üzere yeni bir cihaz geliştirdi. Tasarım aşamasının ardından üç boyutlu yazıcıyla lisenin laboratuvarında üretilen sosyal mesafe cihazı, mesafeye uymayan kişileri sensörle tespit ederek alarm sesiyle uyarıyor. Alarm, kişi en az bir buçuk metre uzaklaşıncaya kadar ötmeye devam ediyor. Cihazın uyarma mesafesi ise isteğe göre ayarlanabiliyor.

'SES VE IŞIK İKAZI VEREREK CİHAZIMIZ SOSYAL MESAFEYİ KORUMAMIZI SAĞLIYOR'

Sosyal mesafe cihazını geliştiren okulun teknik öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla cihazı geliştirdiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı’mızın defalarca vurguladığı sosyal mesafeyi korumak için nasıl bir ürün geliştirebiliriz diye düşündük. Belli bir mesafe aşıldıktan sonra ses ve ışık ikazı veren cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor. Hedefimiz, bu cihazla birlikte danışma masaları, resepsiyonlar, marketler gibi yerlerde ikaz yoluyla daha dikkatli olmamızı sağlamak” dedi.

TALEP ARTTIKÇA CİHAZ ÜRETİMİ DE ARTACAK

Gelecek talep doğrultusunda üretimi arttırabileceklerini ifade eden Aslancan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cihazımızın prototip üretimini gördükten sonra bakanlığımız hemen bize destek oldu haftaya seri üretime başlayacağız. İlk etapta 50 tane üretmeyi hedefliyoruz. Gelecek talebe bağlı olarak yaklaşık 1000 adet üretmeyi amaçlıyoruz.”