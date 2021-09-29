Meslek liseliler e-ticarete de girdi

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“Rekabetçi sanal ticaret ortamında biz de varız, şimdiden hazırız” diyen öğrenci ve öğretmenler, ‘Gençler de Var’ isimli e-ticaret sitesinin muhasebe, pazarlama ve dağıtım gibi tüm süreçlerinde aktif olarak görev alıyor. Bu sitede, birçok farklı kategoriden firma sahipleri kullanıcı profili oluşturarak ürünlerini satışa çıkarabiliyor. Döner sermayeyle kurulan e-ticaret sitesinden sağlanan gelir ise görev alan öğrencilere maaş olarak geri dönüyor. İnternet sitesinin temel faaliyeti, işyerlerine sanal mağaza açma, ürünlerini tanıtma ve satışlarını gerçekleştirme imkanı vermek. Öğretmen ve öğrencilerin aktif görev aldığı site rekabetçi sanal ortamda, minimum maliyet ile firmaların kârlılıklarına destek olmaya ve daha geniş bir hedef kitleye ulaşarak pazar paylarını arttırmalarını sağlamaya çalışılıyor. 43 Kişilik bir ekiple başlanılan projeye öğrencilerin ilgisi oldukça fazla.

BİR HAYALİ SATMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Yola ‘Bir hayali satmak’ için çıktıklarını dile getiren Gençler de Var ekibi, pazarlama alanında dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını, bu alanda gençlerin kendini göstermesinin hayalini kurduklarını söylüyor. Ekip, aldıkları profesyonel desteklerle sitenin kurulumunu tamamladıktan sonra bir davet mektubu hazırladı ve siteleri üzerinden satış yapması için firmalarla iletişim kurmaya başladı. Başlangıçta sistemi oturtana kadar bu görüşmelerin sorumluluğunu öğretmenler üstlendi ardından görev dağılımı yapıldı ve telefonların başına öğrenciler de geçmeye başladı. Firmalarla yaptıkları görüşmelerde pazarlamacı kimliğine bürünen öğrenciler, özellikle ilk görüşmelerde çok heyecanlandıkları fakat zamanla ikna kabiliyetlerini geliştirdiklerini söylüyor.

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NEDEN YARININ ÖNDE GELEN MARKASI BİZ OLMAYALIM?

Ekipte yer alan öğrenciler bu işe giriştikten sonra gerek mesleki gerek sosyal olarak kendilerini geliştirdiklerini, mezun olduklarında özgüvenleri tam olarak meslek hayatına atılacaklarını dile getiriyor. Ekipte yer alan Pazarlama Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Eren Fidan ikna kabiliyetinin çok geliştiğini belirterek “Öne çıkan e-ticaret sitelerinde satış yapan firmaları araştırdıktan sonra bizim sitemizde de satış yapmak isterler mi diye görüşmelere başlıyoruz. Yaptığım ilk görüşmelerde çok heyecanlanıyordum ama zamanla ikna kabiliyetimi geliştirdim. İlk görüşmemi bir teknoloji firmasıyla yapmıştım, başlangıçta firma sahibinin ilgisini çekmedi, böyle olunca üzüldüm ama soğukkanlılığımı koruyarak bunun gençlerin bir girişimi olduğunu, bir lise bünyesinde kurulduğunu ve tüm detayları anlattım ve ilgisini çekmeyi başardım. Henüz yolun başındayız ama yarınların öne çıkan e-ticaret sitelerinden biri neden biz olmayalım?” diyor. Muhasebe ve Finans Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Çiğdem Kartal ise ailesi sayesinde edindiği mesleki deneyimin üzerin kat çıktığı dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: “Muhasebe ailemin mesleği olduğundan hakim olduğum bir alandı, en azında fatura kesmeyi biliyordum. Ardından öğretmenlerim sayesinde Gençler de var ekibine dahil oldum ve daha fazlasını yapabileceğimi gördüm. Şu an için ben de pazarlama kısmında görev alıyorum ama ilerleyen zamanlarda muhasebe kısmının sorumluluklarını da üstleneceğim. Firmalarla yaptığım ilk görüşmelerde çok heyecanlanıyordum ancak heyecanımı yenerek bir şeyler başardığımı görmek beni çok mutlu ediyor.”