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Meslek liselerinin geliri 700 milyona yaklaştı

#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Meslek liselerinin geliri 700 milyona yaklaştı

2021 yılının ilk 11 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 678 milyon liraya ulaştı. Böylece elde edilen gelir de 2020 yılının tamamında elde edilen geliri yüzde 34 aşmış oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya çıktı.

2021 yılının ilk 11 ayında 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen gelirin yüzde 63 arttığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu yılın ilk 11 ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde ‘eğitim-üretim-istihdam’ döngüsünü güçlendirmeyi öncelik kabul ettiklerini belirten Bakan Özer, şunları söyledi: “Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul’da 90 milyon, Ankara’da 64 milyon ve İzmir’de 33 milyon liralık gelir elde edildi.

 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Okullar bazında üretim sırlamasında 12 milyon 384 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 milyon 361 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 754 bin liralık üretimle üçüncü oldu.

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ÜRETİMLERDEN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 42 MİLYON, ÖĞRETMENLERİ 102 MİLYON LİRA PAY ALDI
Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar gelir de elde edebiliyor. Meslek lisesi öğretmenleri ise üretime katkıları ölçüsünde iki asgari ücret kadar kazanabiliyor. Üretim gelirlerindeki artışlar, bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin aldığı ücretlere de pozitif olarak yansıdı.

11 aylık dönemde döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar, 27 milyon lira iken bu yılki miktar yüzde 54’lük artışla 42 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının aynı döneminde öğretmenlere 68 milyon lira ödendi. Bu yıl miktar, yüzde 49’luk artışla 102 milyon liraya ulaştı.”

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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