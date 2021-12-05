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Meslek Liseleri antijen kiti üretti

#Covid19#Meb#Antijen
Meslek Liseleri antijen kiti üretti

Millî Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgın sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirdi. Maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda ürün meslek liseleri tarafından üretildi. Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri piyasadaki eş değerlerine göre göre çok daha düşük maliyetli bir antijen kiti üretti. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, onay işlemi tamamlandığında antijen kitinin artık okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

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Tükürükten alınan numune ile 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren antijen kitinin kalıp tasarımları ve üretimleri meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı. Bu yönüyle ürün materyallerinin tamamı Türkiye’de üretilen tek çalışma olma özelliğine sahip oldu.

3’TE 1 DAHA AZ MALİYET

Antijen kitinin “BRS-CA” olarak belirlenen markası için tescil işlemi başlatılarak ürüne ait tüm ambalaj tasarımları tamamlandı. Ayrıca okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kullanıma sunulmak üzere ayrı alternatif tasarımlar da hazırlandı. Kitler, piyasadaki eş değer ürünlere göre 3’te 1’i daha az maliyetle üretildi.

 Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik de çalışmalar başlatıldı.  Seri üretim otomasyonuna sahip makinenin tasarımı tamamlandı. Piyasadaki eş değerleri için 2,5 milyon lira olan üretim maliyeti “yerli ve millî” nitelikte kullanıma sunulacak, bu makine için 600 bin lira olarak gerçekleşecek.

Mesleki eğitimde çok önemli bir dönüşüm sağlamanın meyvelerini almaya devam ettiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

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“Bursa’da arkadaşlarımız, antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarını 3 ay önce başlattı. Biz de gerekli tüm altyapı desteklerini sağladık. Çalışmalar, kısa sürede meyvelerini verdi. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 5 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlarımızı da tamamladık.

 ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

“Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler. Başarılarından dolayı Bursa İl Millî Eğitim Müdürümüz Serkan Gür ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum.”

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#Covid19#Meb#Antijen

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