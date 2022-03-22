Mecaz anlam nedir ve neden kullanılır? Örnekleri ile mecaz anlamlı kelimeler konu anlatımı

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Türkçede her kelimenin belli bir anlamı olması ile beraber bazı durumlarda bu anlamları üzerinden farklı ifade ön plana çıkarırlar. Böylece amaca uygun şekilde değişik yerlerde cümle içerisinde ya da tek başına kullanılırlar. Bu durum ise genel olarak mecaz anlam şeklinde ifade edilmektedir.

Mecaz Anlam Nedir?

En çok merak edilen konular içerisinde dilbilgisi olarak mecaz anlam gelmektedir. Özellikle öğrencilerin karıştırdığı konular içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkün. Herhangi bir sözcüğün kendi anlamından bütünüyle uzaklaştığı ve yeni anlam kazandığı yapı mecaz anlam olarak ifade edilir. Diğer bir ifadeyle kelimenin gerçek anlamı dışında başka bir kelimenin yerine kullanılması olarak anlatmak mümkün. Bu doğrultuda Türkçe içerisinde kullanılabilecek birçok farklı mecaz anlama sahip kelimeler yer almaktadır. Özellikle öne çıkan kelimeler cümle içerisinde kullanılması ile beraber mecaz anlam anlaşılır. Çünkü herhangi bir kelimenin mecaz şekilde öne çıkmasını anlatmak amaçlı cümle içerisinde kullanılması gerekir.

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Mecaz Anlam Neden Kullanılır?

Mecaz anlam aslına bakılırsa cümle üzerinden kullanılması ile beraber birçok amaç altında değerlendirilir. Bu doğrultuda mecazda benzetme amacı ön plana çıkar. Aynı zamanda kullanımda anlatımı renklendirmek ve daha kuvvetli hale getirmek önemlidir. Özellikle herhangi bir duygu ya da düşünceyi daha etkin biçimde anlatabilmek amaçla mecaz anlam önemli bir yere sahiptir. Böylece bir kelimenin taşımış olduğu anlam üzerinden, o anlam daha etkili bir şekilde farklı kelime üzerinden ele alınır. Bunu bir örnek vermek gerekirse şu şekilde ifade etmek mümkün;

Bugün benim ciğerim yandı.

Yukarıda siyah ile belirtilmiş olan yanmak kelimesi, aslına bakılırsa gerçek anlamında ateş üzerinden cildin yanması olarak ifade edilebilir. Ancak bu bağlamda mecaz anlam üzerinden kişinin ne kadar üzüldüğü ve ne kadar yıkıldığını gösteren bir durum olarak öne çıkar.

Örnekleri ile Mecaz Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı

Özellikle ön plana çıkacak olan birçok farklı örnek cümle ile beraber, mecaz anlam etkin biçimde ifade edilebilir. Böylece herhangi bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşması eşliğinde, başka bir anlam kazanarak kullanım olanağı sağlanır.

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Geç kaldığımız için biletler yandı.

Bugün çok ağır sözler duydum.

Kimseye belli etmemeye çalışsa bile yüreği yandı.

O çocuk keskin bir zekaya sahip.

Dün yaptıkların için sana çok kırıldım.

Bana hiç boş laf etme.

Bana göre o epey bir dişli rakiptir.

Onun acı gününde yanında olacağız.

Seni izlemeye gerçekten bayılıyorum.

Ne de olsa kara haber tez duyulur.

Bu şekilde görüldüğü gibi daha birçok farklı örnek cümle üzerinden mecaz anlam kullanmak mümkündür. Böylece herhangi bir konu çok daha etkili, zengin ve anlamlı biçimde ifade edilebilir. Özellikle herhangi bir durumun ciddiyetini ve şiddetini anlatabilmek konusunda mecaz anlam önemli bir yer taşımaktadır.

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Mecaz Anlam Kullanımı

Mecaz anlam günümüzde cümle üzerinden birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle öğrencileri mutlaka bilmesi gerektiği en önemli konular içerisinde yer alıyor. Farklı sınavları üzerinden mutlaka çıkacak olan konulardan biridir. Aynı zamanda günlük yaşamda da özellikle herhangi bir duruma anlatabilmek amaçlı, yaygın biçimde kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Ayrıca yazılı olan birçok değişik tür üzerinde zenginlik amaçlı önemli bir yere sahiptir.