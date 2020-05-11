MEB’den üniversite adaylarına online tanıtım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenliyor. MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günlerinin düzenlendiğini ancak COVID-19 salgını nedeniyle bu etkinliklerin yapılamadığını söyledi. Lise düzeyindeki öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak çevrimiçi üniversite tanıtım seminerleri yapmaya başladıklarını anlatan Mete, bu amaçla görüştükleri üniversite rektörleriyle programlara başladıklarını belirtti.

REKTÖRLERDEN ÜNİVERSİTE TANITIMI

Online üniversite tanıtım seminerlerinin her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 16.00-16.45 saatleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi Youtube kanalında canlı yayınlandığını belirten Mete, moderatörlüğünü daire başkanı ve milli eğitim uzmanlarının yaptığı tanıtımlara, ilgili üniversitenin rektörü ve farklı illerden farklı okul türlerinde okuyan 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığını söyledi. Mete, konuşmasına şöyle devam etti:

"Program boyunca rektörler, üniversitenin bölümleri, yabancı dil, barınma ve burs imkânları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam, akademisyenler hakkında genel bilgilendirme yapıyor. Ayrıca öğrencilerimiz Youtube ve sosyal medya hesaplarından #benimtercihim etiketiyle yönelttikleri soruların yanıtlarını doğrudan rektörlerden öğrenme fırsatı bulabiliyor. Canlı yayınlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Webinar sayfasından daha sonra izlenmek üzere yayınlanıyor. Bugün saat 16.00'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 13 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 15 Mayıs'ta ise ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök üniversitelerini tanıtacak ve YKS adaylarının sorularını yanıtlayacak. Daha sonraki programlar öğrencilere ayrıca duyurulacak. Üniversite hedeflerine büyük fayda sağlayacak çevrimiçi üniversite tanıtımlarına tüm lise öğrencilerini davet ediyorum.”