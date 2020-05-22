MEB'den sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama

MEB, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını 18 Mart’ta duyurmuştu. 2020 Haziran ilk atama takviminde de değişilik yapıldı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi başvuruları 1-12 Haziran'da alınacak. Sözlü sınavlar 6-25 Temmuz'da yapılacak. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016'da göreve başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle öğretmen kadrolarında bir yıllık çalışma süresini tamamlayacak olanlar il içi ve iller arası yer değiştirmelere müraacat edebilecekler. 2017'de göreve başlayan sözleşmeli öğretmelerden 1'inci aşama başvurularının son günü itibariyle kadroya geçmiş olanlar ağustos ayında yapılacak mazeret atamasına başvuru yapabilecekler.

Öğretmenlerin il içi ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başvuruları 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 28 Temmuz'da gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos itibariyle yapılacak. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 6-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos itibariyle olacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin birinci aşama başvuruları 12-17 Ağustos tarihleri arasında; ikinci aşama tercihleri 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 24 Ağustos'ta gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemleri 25 Ağustos itibariyle olacak.