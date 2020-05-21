Sözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2020 Ocak Dönemi Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyursu kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava katılan ancak bu dönemde ataması yapılmayan öğretmen adaylarının, 2020 Haziran dönemi atamalarında bu dönemde aldıkları sözlü sınav puanıyla tercih yapabileceklerini açıkladı.
Buna göre, bu adaylar haziran ayında aynı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türüyle başvurmaları halinde isterlerse ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanlarını kullanabilecek. 1-12 Haziran tarihlerinde sistem üzerinden alınacak ön başvuru aşamasında şartları uyan adayların bununla ilgili tercihleri yine sistem üzerinden alınacak. Ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanının geçerli olmasını isteyen adaylar yeniden sözlü sınava katılmadan eğitim kurumu tercihlerinde bulunabilecekler.
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