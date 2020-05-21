Sözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık

Buna göre, bu adaylar haziran ayında aynı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türüyle başvurmaları halinde isterlerse ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanlarını kullanabilecek. 1-12 Haziran tarihlerinde sistem üzerinden alınacak ön başvuru aşamasında şartları uyan adayların bununla ilgili tercihleri yine sistem üzerinden alınacak. Ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanının geçerli olmasını isteyen adaylar yeniden sözlü sınava katılmadan eğitim kurumu tercihlerinde bulunabilecekler.