MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık
GeriEğitim Sözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözleşmeli öğretmen adaylarına kolaylık
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2020 Ocak Dönemi Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyursu kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava katılan ancak bu dönemde ataması yapılmayan öğretmen adaylarının, 2020 Haziran dönemi atamalarında bu dönemde aldıkları sözlü sınav puanıyla tercih yapabileceklerini açıkladı.

Buna göre, bu adaylar haziran ayında aynı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türüyle başvurmaları halinde isterlerse ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanlarını kullanabilecek. 1-12 Haziran tarihlerinde sistem üzerinden alınacak ön başvuru aşamasında şartları uyan adayların bununla ilgili tercihleri yine sistem üzerinden alınacak. Ocak ayında aldıkları sözlü sınav puanının geçerli olmasını isteyen adaylar yeniden sözlü sınava katılmadan eğitim kurumu tercihlerinde bulunabilecekler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle