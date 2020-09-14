MEB’den ‘özel’ gereksinimli öğrencilere ‘özel set’

Okuma yazma sürecindeki özel gereksinimli öğrencileri yakın ilgi ve özel materyallerle desteklemek için yeni kaynaklar sunduklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, altı kitaptan oluşan ‘Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum’ setinin öğretmenler için hazırlanan özel kılavuzuyla birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirtti. Setlerinin, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildiğini söyleyen Bakan Selçuk, ailelerin bu sete ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasından ve ‘orgm.meb.gov.tr’ adresindeki e-Kütüphane’den rahatlıkla ulaşabileceğini bildirdi.

‘Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma Yazma Seti’, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Setle ayrıca, öğrencilerin ‘okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses- hece-harf- sözcük- cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma’ gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermeleri amaçlanıyor.

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