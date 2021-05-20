MEB’den ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yeni sınav düzenlemesi

MEB tarafından yapılan açıklamada “İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek” denildi. İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri içinse ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı.

SINAVA KATILIP KATILMAMAK ÖĞRENCİNİN TERCİHİNDE

Açıklamaya göre ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için:

- Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

- Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.

- Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notlarıyla değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler içinse;

- İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama durumunda öğrencilere tercih hakkı sunulacak. Sadece isteyen öğrenciler için sınav yapılacak.

- İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak. Veliler, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs’a kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLERE İZOLE ORTAM

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekilde:

Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart’a kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran’a kadar planlanarak uygulanacak.

Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs’a kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvurabilir.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak."