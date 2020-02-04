MEB'den fen lisesi öğretmenlerine disiplinler arası eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Harvard Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen projeyle fen liselerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerine disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda mesleki gelişim programı başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık ile Harvard Üniversitesi işbirliğinde Limak Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen ‘Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, programın ‘güçlü öğretmen, güçlü gelecek’ diyerek vurguladıkları konunun güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Bilimde disiplinler arası yaklaşımın ardından, son 20 yılda disiplinler üstü anlayışın ortaya çıktığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"MEB olarak, ilkokullarımızın, ortaokullarımızın, liselerimizin, üniversitelerimizin, tüm öğretmenlerin bu bakış açısından uzak olmasına izin vermemiz mümkün değil. Bilimsel bilgide ortaya çıkan dönüşümün evrensel iz düşümünü, içeriklerimize ve öğretmen yetiştirmeye yansıtma amacımız var. Problemlerin çözüm yolları ve bakış açısı değişti, soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme geldi. Öğrencilerin sınıf içerisinde karşılaştığı bilgi içeriklerine anlam yükleyebilmeleri ve ‘Biz, bunu öğreniyoruz ama hayattaki karşılığı ne?’ soruları önem kazandı. Öğrencilik yıllarımda, sevdiğim, ancak en fazla zorlandığım derslerden biri fizikti. Fizikteki değişimler üzerine okumalar yaptıkça fizikle gerçek hayat arasındaki yakın ilişkiyi kısmen anlama fırsatı buldum.

ÖĞRETMENİMİZİ DİSİPLİNLER ÜSTÜ YAKLAŞIMLA TANIŞTIRMAK GEREKİYORDU

Fen lisesi uygulayan tüm okullarımızda, öğretmenlerimizin uluslararası birikimle karşılaşmasını istedik ve Harvard Üniversitesi desteği, ODTÜ öğretim üyelerinin katkısı ve Limak'ın özel desteğiyle bu projeye başladık. Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi ve sorgulayıcı çocuklar yetiştirebilmesi amacı bu tür etkinliklerle gerçekleşiyor. Ama öncelikle öğretmenimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Bu anlamda da bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Devamı gelecek. Hem öğretmenlerimiz gittikleri okullarda, illerde ve ilçelerde bunu paylaşma imkânı bulacak hem de ODTÜ ve benzeri üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız, bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecek. MEB ile Harvard Üniversitesi ile işbirliğini içeren protokol, 21 Mart 2019'da imzalandı. Dünyadaki diğer güçlü üniversitelerle işbirliğimizin de devamının geleceğinin müjdesini vermek istiyorum. Öğretmenlerden, öğrencileriyle karşılaştıklarında fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerin günlük hayata yansımalarını hikayeleştirerek anlatmalarını istiyorum. Bu hikayeler çocukları motive edecek ve konuları anlamlandırmalarına katkı sağlayacak. ‘Güçlü gelecek güçlü öğretmen’ çalışmaları artarak sürecek. Biz öğretmenlerle yola çıkıyoruz. Atatürk'ün deyişiyle öğretmenlerin omuzunda yükselecek bu çalışmalar. Onların desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde değil.”

18 BİN ÖĞRETMENE ULAŞILACAK

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise fen lisesi, fen lisesi uygulayan imam hatip lisesi öğretmenlerine yönelik fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarındaki ilişkinin disiplinler üstü bir anlayışla ele alındığı eğitimler verildiğini söyledi. Boyacı, programda temel amacın inovasyon olduğunu bildirdi. Limak'ın desteğiyle uzaktan öğretim sistemi programı hazırlandığını anlatan Boyacı, programın, bu yıl içerisinde 18 bin öğretmene ulaştırılacağını belirtti.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise fen liselerinde görev yapan 100 öğretmenin eğitimlerini başarıyla tamamladığını, burada edindikleri bilgi ve deneyimi öğrencileri ile meslektaşlarına aktaracaklarını söyledi. Özel sektör ve kamunun eğitimde güç birliği yapmasının önemine işaret eden Özdemir, eğitime destek olmaya devam edeceklerini anlattı.

ÖĞRETMEN KİTABI HAZIRLANACAK

Programla bakanlığa bağlı fen liseleri ile fen programı uygulayan imam hatip liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerinin, bu alanlardaki uluslararası birikime hakim olmaları, yeni yaklaşımlar ve yöntemler hakkında mesleki yeterliklerinin arttırılması, alanlarında teorik bilgilerinin ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve yurtdışındaki uygulamaları yerinde deneyimleme ve inceleme imkânı sağlanması amaçlanıyor. Protokol kapsamında, iyi derecede İngilizce bilen, alanında yüksek lisans veya doktora yapan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı öğretmenler arasından belirlenen 100 fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmeni Harvard Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri tarafından verilen eğitici eğitimlere katıldı. Mesleki gelişim programına katılarak fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretiminde disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda kendilerini geliştiren eğitici öğretmenler, bulundukları illerde meslektaşlarına eğitim vererek, uluslararası birikimin çok daha fazla öğretmene aktarılmasını sağlayacak. Programın söz konusu alanlarda görev yapan tüm öğretmenlere ulaştırılması hedefleniyor. Eğitim programının çıktısı olarak; Harvard Üniversitesi, ODTÜ öğretim üyeleri ve öğretmenler tarafından mesleki gelişim programı öğretmen kitabı ve uzaktan eğitim programı hazırlanarak, yeni öğretim programlarıyla ilişkilendirilecek.