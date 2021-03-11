MEB üretti: 1.500 okula materyal seti

Materyal setlerinin dağıtım törenine katılan Ziya Selçuk, materyal üretim çalışmalarıyla ilgili hedefin, özel gereksinimli öğrenciler için okulları dünya standartlarında donatmak olduğunu söyledi. Bakan Selçuk törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

VELİLER İÇİN DE VAR

“Öğrencilere ve velilere yönelik kitaplar ve materyaller ürettik. Bu materyaller normal gelişim gösteren öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardaki hafif, orta, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, otizmi, görme engeli, işitme yetersizliği olan bireylere, çocuklara yönelik. Bunlar kavram, okuma-yazma, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, sosyal uyum, sosyal iletişim gibi alanlara yönelik materyaller ve her birinin de müfredattaki belli kazanımlarla bağlantısı oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu materyallerin DAYM ve meslek liselerimiz tarafından üretilmiş olmasının çok ayrı bir önemi var. Yani eğitim öğretimin tüm paydaşları el birliğiyle, işbirliğiyle bir okul için bir şey üretiyor. Meslek liselerimizin bu alandaki çalışmalarının öğrenme kalitesine yönelik olarak da ortaya çıkmış olması bizim için önemli bir sevinç kaynağı.

HEDEFİMİZ TÜM OKULLAR

Materyallerin malzemeleri fiziksel mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildi. Bu materyallerin ergonomik olarak sınıf içine uygun, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak üretilmiş olması da eğitimsel çabamızın ayrı bir boyutu. 2019 ve 2020 yıllarında özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu uzman ekip tarafından üretilen bu materyaller, 81 ilimizde toplamda 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza ve okulumuza gönderildi. 2021 yılında ise üretimi tamamlanan 1.500 materyal seti 1.500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla ilgili hedefimiz, özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak. Böylece potansiyelimizi en yüksek seviyeye çıkarmayı da amaçlıyoruz.”