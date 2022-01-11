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MEB heyeti yapılacak 75 okul için Şanlıurfa’da

#MEB#Şanlıurfa#Okul
MEB heyeti yapılacak 75 okul için Şanlıurfa’da

Milli Eğitim Bakan yardımcısı Petek Aşkar başkanlığında 6 genel müdürün yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı heyeti, Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumu için kentte incelemelerde bulundu.

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Bakan Yardımcısı Petek Aşkar başkanlığında İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Din Eğitimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger'den oluşan heyet, ilk olarak Vali Abdullah Erin ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı kapsamında beraberindeki genel müdürlerle Şanlıurfa'ya geldiklerini belirten Aşkar, kentte fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumuna ilişkin planlama yapmak, okul arsalarını görmek, eğitim altyapısındaki sorunların yerinde tespiti ve acil çözüme kavuşturulması amacıyla kentteki okullarda inceleme yapıyoruz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle tanışıp sohbet ediyoruz. İlimiz ve ilçe müdürlerimizle bir araya gelip eksikliklerimizi tespit edip çözüm yolları buluyoruz. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi 75 okul inşaatı başlayacak. Ayrıca mevcut okullarımızın tadilatı ve onarımıyla ilgili çalışmalar da olacak. Kütüphanelerimiz tamamlandı yine devam eden çalışmalarımız da var."

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#MEB#Şanlıurfa#Okul

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