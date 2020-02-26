‘Mathletic Matematik Yarışması’ başvuruları başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mektebim Koleji işbirliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Mathletic 2020 Matematik Yarışması’na başvurular başladı. Türkiye genelindeki devlet ve özel okullarda okuyan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz olan yarışma, çocukların matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak matematik yeteneklerini ortaya çıkartmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturmak, bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek farkındalıklarını geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmelerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

İLK ETAPTA ÇOKTAN SEÇMELİ 30 SORU

Yarışmanın birinci etabı 7 Mart’ta teorik yazılı ve test şeklinde Mektebim Koleji kampüslerinde yapılacak. Teorik sınavda öğrencilere kendi bilişsel düzeylerine uygun, ancak öğrenim gördükleri düzeyin matematik dersi kazanımlarından bağımsız, sayısal algoritmalar ve mantık örgüsü üzerine kurgulanmış çoktan seçmeli 30 soru yöneltilecek. Teorik sınav etabında kendi düzeylerinin ulusal sıralamasında ilk 12 arasında yer alan 60 öğrenci final etabına katılmaya hak kazanacak.

BEDEN MATEMATİĞİ FARKINDALIK ETABI

Final etabı olan ikinci tur, 18 Nisan’da beden matematiği farkındalık etabı olarak TAF Ataköy Atletizm Salonunda yapılacak. Bu aşamada finale kalan öğrencilere sürat koşusu, uzun atlama, gülle atma ve roket atma dalında testleri uygulanacak. Katılımcıların en yüksek skorları elde etmesinden öte bedensel yetenekleri hakkında farkındalık oluşturma ve bedensel niteliklerini tahmin edebilmeleri ölçülecek. Final etabı, TAF profesyonel hakemleri tarafından yönetilecek ve yarışma kuralları o atletizm dalının kurallarına tabi olacak.