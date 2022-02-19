Marmara’nın kampusu Boğaziçi’ne devredildi

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Kampustaki akademik ve idari birimler, üniversitenin bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak Boğaziçi’ne devredilecek. Kampusta bulunan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilen kampusu tamamlanıncaya kadar eğitim ve öğretimi sürdürecek.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, mevcut kampus alanlarının artan ihtiyaçlara yetmemesi üzerine yaptıkları girişim sonrası, Marmara Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı’ndaki kampusunun mevcut kampuslere ek olarak Boğaziçi’ne tahsis edildiğini söyledi.