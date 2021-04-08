Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi taşınmıyor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından 1 Mart’ta yapılan açıklamayla fakültenin Acıbadem’deki ana binasından Dragos yerleşkesine taşınacağı duyuruldu. 5 Nisan’da Marmara Üniversiteli Dayanışması adlı sosyal medya hesabından taşınma kararının iptal edildiğine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Marmara Üniversitesi’nde 6 Nisan’da yapılan senato toplantısı sonucunda taşınma kararının iptal edildiği doğrulandı. Toplantının ardından Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt “Bütün paydaşlarımızdan görüş alarak fakültenin yerinde kalması gerektiğine karar verdik. Depremden hasar gören Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yerinde restorasyon yapılacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, fakültenin depremden hasar gördüğü gerekçesiyle taşınacağını şu açıklamaya duyurmuştu:

“Hepinizin bildiği gibi Güzel Sanatlar Fakültemizin Acıbadem’deki ana binası 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında hasar gördü. Sonraki aylarda binamızda günler süren analizler yapıldı ve sonucunda da binamızın güçlendirilmesi için bir proje hazırlandı. Benzer şekilde üniversitemizin diğer iki birimine ait binalarda da hasar tespit edildi ve güçlendirme projeleri hazırlandı. Üniversite yönetimimiz bu üç binada yapılacak çalışmalar sırasında bir dizi taşınma projesi gerçekleştirecek…

Bu çalışmaların ilk ayağı olarak Acıbadem’deki ana bina ele alınacak. Güzel Sanatlar Fakültemizin daha güvenli bir yere taşınması konusunda Üniversite yönetimimizin bulmuş olduğu çözüm hepimizi çok heyecanlandırdı. Güzel Sanatlar Fakültemiz, İstanbul’un muhtemelen en güzel kampüsü olan Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesine taşınıyor.”

Marmara Üniversitesi öğrencileri ise bu karar karşı çıktı.

TAŞINSAYDIK DA SATILMAYACAKTI

Prof.Dr. Emre İkizler (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Karar değişikliğinde öğrencilerin katkı payı yok. Basında öğrenciler taşınmak istemediği için karardan dönüldüğü yönünde bir takım haberler yapıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Yapılan alan araştırmaları sonucunda taşınmanın daha maliyetli olacağını gördük ve bu sebeple yerinde restorasyon kararı aldık. Öğrencilerin kararda katkı payı yok. Bir grup öğrenci arazinin ranta açılma ihtimali üzerinden bu karar tepki gösterdi ancak taşınacak olsaydık boşaltılan arazi Marmara Üniversitesi Yüksek Okulu’na verilecekti, herhangi bir kişi ya da kuruma satılmayacaktı.

ÜNİVERSİTEDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI

Marmara Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sitesinde taşınma kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının yaklaşman İstanbul depremine hazır hale getirilmesi amacıyla deprem risk analizleri yapıldı ve elde edilen sonuçlar şeffaflık ilkesi gereği üniversitemizin resmî web sayfasında yayınlandı. Güzel Sanatlar Fakültemizi oluşturan ana binalarda yapılan analiz çalışmaları, fakülte binalarımızın güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koydu. Önümüzdeki haftalarda başlanması planlanan deprem güçlendirme çalışmaları esnasında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha elverişli koşullarda yürütülmesi için fakültemizi başka bir kampüsümüze taşıma alternatifi üzerinde duruldu ve yerleşim planları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Sürecin sonunda üniversitemiz yönetimi ile çalışmaların nihai değerlendirmesi , fakültemizin Marmara Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesindeki binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesine ve mevcut binalarının taşınma olmaksızın yerinde depreme dayanıklı hale getirilmesine karar verildi.”