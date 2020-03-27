Liselilerden bilim ve deney videoları

İzmir Amerikan Koleji (ACI) FRC Kulübü öğrencileri, ‘bilgi paylaştıkça çoğalır’ diyerek, koronavirüs nedeniyle okula gidemeyip evinde kalan küçük öğrenciler için ‘Aile-Çocuk Bilim Günleri Projesi’ başlattı. Proje kapsamında ACI öğrencileri, küçük arkadaşlarının evde kalırken aynı zamanda eğlenerek öğrenmeye devam etmeleri için deney videoları çekerek, YouTube üzerinden paylaşıyor. Çocuklar hiç dışarı çıkmalarına gerek kalmadan, evde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle videoları izleyerek deneyleri yapabiliyor.

LİSELİLERDEN CANLI DERS

Öte yandan öğrencilerin evde geçirdiği bu dönemi yeni şeyler öğrenmek, farklı ilgi alanları edinmek için bir fırsata dönüştürmek isteyen öğrenciler, Türkiye’deki tüm genç arkadaşlarına ‘canlı dersler’ veriyor. FRC ve Programlama Kulübü’ndeki öğrenciler, üç hafta boyunca, Microsoft Teams üzerinden deneyim ve bilgilerini Türkiye’de bu konuyla ilgilenen arkadaşlarıyla paylaşacak. Öğrenciler tarafından canlı yayınlanan eğitimler için her gün farklı bir öğrenci kamera karşısına geçip arkadaşlarına ders anlatıyor. ACI FRC Kulübü tarafından hazırlanan programda; Python ile programlama, Java ile programlama, Unity ile oyun geliştirme, Scratch ile oyun geliştirme, P5 ile Javascript öğrenme, mekanik sistemler eğitimi, solidworks kullanarak endüstriyel tasarım, robotik sistemler gibi konular bulunuyor.