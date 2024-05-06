LGS’ye hazırlığın son haftalarında nelere dikkat edilmeli?

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2 Haziran’da uygulanacak sınav için süre daralırken Türkiye’nin dört bir yanındaki adaylar da LGS hazırlığında vitesi artırdı. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, sınav yaklaşırken stresin artmasının normal olduğunu ve bu kısa zamanda başarının yakalanabileceğini söylüyor. Doç. Dr. Ulu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında son ayda adayların başarı şansını artıracak tavsiyeler veriyor.

DOÇ. DR. ELİF ULU’NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.