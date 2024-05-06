LGS’ye son ay

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Zaman azalırken, stresin atması da muhtemel. Ancak henüz hiçbir şey sona ermedi. Büyük güne sadece bir ay kala başarı şansınızı artırmak için bazı ipuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kısa zamanda başarıyı yakalamak için şu adımları takip edin:

1- Öncelik sıralaması: Zamanınız kısıtlı olduğundan, çabalarınızı en çok gelişmeye ihtiyaç duyduğunuz alanlara odaklayın. Zayıf alanlarınızı belirlemek için geçmiş sınav sonuçlarınızı inceleyin ve çalışma programınızda bunlara öncelik verin. Zorlandığınız konulara veya derslere daha fazla zaman ayırırken tüm dersler arasında bir denge kurduğunuzdan emin olun. Çünkü eskileri de unutmamak da fayda var.

REHBERLİK BÖLÜMÜNDEN DESTEK ALIN

2- Zaman yönetimi: Kalan zamanınızı iyi bir biçimde yönetebilmek için zamanı parçalara ayıran ve bunalmış hissetmeden gerekli tüm eksiklerinizi ele almanıza olanak tanıyan bir çalışma programı oluşturun. İlerlemenizi takip etmek için planlayıcılar veya takvimler gibi araçlar kullanın. Odaklanmayı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için çalışma alanınızı düzenli tutun ve dikkatinizi dağıtan şeylerden uzak tutun. Ayrıca zaman yönetimi konusunda okulunuzun psikolojik danışmanından da yardım alabilirsiniz.

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3- Bol soru çözün: Soru çözmek egzersiz yapmak gibidir. O kası güçlendirince zaman içerisinde performansınız da daha iyi olacaktır. Ayrıca farklı soru stilleri ile karşılaştıkça yapabileceğinize, başarabileceğinize dair umudunuz artar.

ÇEVRENİZDE DESTEK VERİCİ İNSANLAR OLSUN

4- Sınav stratejilerinizi gözden geçirin: Sınav süresini akıllıca kullanmak ve zor olanları çözmeden önce kolay soruları yanıtlamak gibi etkili sınav stratejilerini öğrenin. Yanlış cevap seçeneklerini elemek için teknikler uygulayın. Deneme sınavlarında farklı stratejileri deneyerek etkililiğini değerlendirin.

5- Motivasyonu sürdürün: Uzun vadeli hedeflerinize kararlı bir şekilde bağlı kalabilmek için hayallerinizi size hatırlatan resimler, not kağıtları hazırlayın. Olumlu alışkanlıklarınızı pekiştirmek ve özgüveninizi artırmak için ne kadar küçük olursa olsun başarılarınızı kutlayın. Çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Destekleyici bir arkadaşın, ailenin ve öğretmenlerinizin üzerinizdeki etkisini unutmayın. Onlardan bunaldığınız anlarda destek almaya çalışın.

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EGZERSİZ ZAMANI

6- Stresinizi fark edin, kabul edin ve devam edin: Stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak için nefes alma egzersizleri, meditasyon veya mindfulness gibi teknikleri kullanın. Eksiklikler üzerinde durmak yerine güçlü yönlerinizi her gün kendinize hatırlatın. Yürüyüş, yoga gibi egzersizler sizlere iyi gelecektir unutmayın.

7- Denge: Unutmayın hayat sadece sınavdan ibaret değil. Sınav hazırlığına bolca zaman ayırmak çok önemli olsa da, kişisel bakıma ve size iyi gelen şeylere de hayatınızda yer açmayı unutmayın. Yeterince dinlendiğinizden, besleyici yemekler yediğinizden ve düzenli fiziksel aktivite yaptığınızdan emin olun. Yorgunluk sınav günü performansınızı engelleyebileceğinden, aşırı çalışarak tükenmişlik yaşamaktan kaçının.

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FIRSAT DÖNEMİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

8- Gerekliyse psikolojik yardım alın: Eğer stresinizi yönetmekte güçlük çekiyor, sürekli sınavın sonucunu düşünüyor, sürekli olumsuz şeyler aklınıza geliyor ve bu durum odaklanmanıza engel oluyorsa okul psikolojik danışmanından ya da bir başka alan uzmanından destek alın. Unutmayın destek almak sizi güçsüz yapmaz.

Özetle, liseye giriş sınavından önceki ay, hazırlık ve stratejik planlama için fırsatlarla dolu bir dönemdir unutmayın. Size önerdiğim stratejileri uygulayarak ve disiplinli bir yaklaşım benimseyerek başarı şansınızı en üst düzeye çıkarabilir ve akademik hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, başarı sadece bir varış noktası değil, adanmışlıkla beslenen bir yolculuktur. Başarılar ve iyi şanslar!

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DOÇ. DR. ELİF ULU KİMDİR?

1981 yılında Bursa’da doğdu. Ortaokul ve liseyi İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesinde tamamladı. 2004 senesinde Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programından birincilikle mezun oldu. 2004 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora öğretimini aynı bölümde tamamladı. 2022 yılında Doçent unvanı aldı. Halen aynı bölümde görev yapıyor. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, uluslararası kitap bölümleri ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda bildirisi bulunuyor. Çalışma konuları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kariyer psikolojik danışmanlığı, çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı ve bağımlılık danışmanlığıdır. Kendisi EMDR terapisti, aile danışmanı ve bilişsel davranışçı psikoterapisttir.