LGS’nin ardından öğrenciler neler söyledi

TÜRKÇE KOLAYDI AMA TARİH DÜŞÜNDÜRDÜ

Sınavdan çıkan öğrenciler aileleriyle kucaklaştı, ayak üstü sınav kritiği yapıldı. Özellikle birinci oturumunun ardından yüzleri gülen öğrenciler matematik sorularının uzun ve zor olmasından dert yandı. İşte öğrencilerin sınavla ilgili görüşleri:

Sümeyye Çıplak: Birinci oturum çok güzel geçti. Bence çok kolaydı. Hiç zorlanmadım. Sadece bir tane İngilizceden boşum var. Süre sıkıntısı yaşamadım. Fazladan zamanım da kaldı hepsini kontrol ettim tek tek. Beklediğimden daha kolay geldi. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Yiğit Efe Aydın: Türkçe kolaydı. İnkilap Tarihinde biraz zorlandım. 3 dakika kala tüm soruları bitirdim. Kontrol etmeye de zamanım kaldı. Birinci oturumdan memnunum ama ikinciden pek emin değilim. Matematik zordu.

Ömer Faruk Kurt: Acele etmedim. Çok kolaydı sorular. Dil bilgisi yoktu o yüzden zorlanmadım. İnkilap Tarihinde 1-2 soruda takıldım. İngilizce’de bazı şeyleri hatırlayamadım ama iyiydi. Zaman konusunda sıkıntı yaşamadım üç defa kontrol ettim.

MATEMATİK ÇELME TAKTI

Selin Yıldırım: Sözel çok iyiydi. Matematik biraz zordu. Soruları anlamakta zorlandım çünkü çok uzun sorular vardı. Bir sayfayı kaplayan soru vardı. Fen de zordu. Türkçe çok kolaydı. İngilizce ve Din Kültürü de kolaydı ama İnkılap Tarihi de biraz zorladı beni.

Duygu Demirci: Sözel kolaydı ama sayısal zordu. Bir dakikada 4 soru yaptım Türkçe’de baya kolay geçti yani. İnkılap Tarihi’nden birkaç uzun soru vardı onlarda takıldım. İngilizce yarı yarıya kolaydı. Matematik ve Fen bayağı zordu. Süremi iyi kullandım. Tekrar dönüp kontrol etme şansım da oldu. Sayısalda bayağı boşum var ama.

Nehir Kavuklu: Sözel çok iyiydi ama sayısal kötüydü. Matematikte çelmeyi takmışlar. Türkçeyi yapabildim.

İrem Barışçı: Çok işlem gerektiren sorular vardı. O yüzden matematikte zorlandım. Fen sevdiğim bir ders olduğu için bana kolay geldi. Sözel kolay geçti.

Esin Erkul: İlk oturumda çok zamanım arttı, sözel dersleri hemencecik çözdüm, İngilizce’nin tüm sorularını doğru yanıtladığımı düşünüyorum. İkinci oturumda da süre yeterliydi benim için ama açıkçası matematikte biraz zorlandım. Uzun ve yorucu bir yolun sonuna geldik, lisede muhtemelen her şey daha zor olacak ama bir süre dersle ilgili bir şey düşünmek istemiyorum.

Hilal Sevime: Yeni nesil matematik epey zordu. Daha çok üçgenler ve karekök soruları kafa karıştırıcıydı. Fen daha iyiydi. Toplamda 5 tane boş bıraktım. 380 falan bekliyorum.

YAPAMAYINCA SALLADIM

Doğuhan Güven: İnkılap biraz zorladı beni. Zaman kaybetmemek için boş bıraktığım sorular oldu ama daha sonra dönüp tamamladım onları. Süre de yeterliydi. İkinci oturum biraz zordu. Matematikle fende neredeyse hepsini salladım.

Nurşah Önder: Türkçe en kolayıydı. İnkilap biraz zordu. Sayısalım çok kötü geçti maalesef o yüzden çoğunu salladım.

KUŞ GİBİ HAFİFLEDİM

Nuray Çolay (Öğrenci): Çok iyi bir puan bekliyorum. Arkadaşlarım matematikte zorlanmışlar sanırım ama bana göre en zoru fen bilgisiydi. Aslında matematik basitti, bazen anlatım karmaşık olunca anlaşılmıyor, cümleler uzun ve detaylı geldiği için zorlanmışlardır diye tahmin ediyorum. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Eve gidince bir süre hiçbir şey yapmadan yatmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde son derslere katılmak için okula gideceğim. Bu yıl okuldan fazlasıyla uzak kaldık, sınav bitti, artık ders yükü yok ama son haftanın keyifli saatlerinin tadını çıkaracağım. Sınıf arkadaşlarımın birçoğunu son kez görüp, yüz yüze vedalaşacağım.

VELİLER HEYECANDAN YERLERİNDE DURAMADI

Serdar Aydın (Veli): Tüm veliler gibi biz de çok heyecanlıyız. Oğlumuz sınava girdi. Hala kalbimiz küt küt atıyor. Pandemi çocuklarımızı oldukça yıprattı. Eğitimlerinden çok geri kaldılar. Bizim bir de kızımız var o da üniveersite sınavına girecek ay sonunda. İnşallah hepsi başarılı olur, vatana millete yararlı birer evlat olur

Tülay Erkul (Veli): Üzerimizden büyük bir yük kalktı. Sınav gününün stresi heyecanı başka ama asıl zorlayıcı olan süreç oldu. Pandemi bizi olumsuz anlamda etkiledi tabi ama buna rağmen can başla çalıştılar. Umarım emeklerinin karşılıklarını alırlar. Sınava çalışırken bir çok şeyden ödün verdiler, kendi kızım adına konuşayım; artık serbest, ne istiyorsa yapabilir.

Canan Yıldırım (Veli): Kötü bir sene oldu çocuklar için pandemiden dolayı. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben de zor bir süreçten geçtikleri için çok baskı yapmak istemedim. Kendi potansiyelinin ancak yarısını kullanabildiler.