LGS klavuzu yayınlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 5 Haziran’da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

BAŞVURU OTOMATİK OLACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “LGS kapsamında 5 Haziran’da uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan’da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.”

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SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, “Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak” dedi.

GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS’TA YAYINLANACAK

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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SINAV SONUÇLARI HAZİRAN SONUNDA

Sınav sonuçları, 30 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YENİ ÇALIŞMALAR

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı. Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunduk” diye konuştu.

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2022 YILI SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN