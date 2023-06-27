LGS kılavuzu yayımlandı... Tercih yarışı başladı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 3 Temmuz’da başlayacak 19 Temmuz’a kadar sürecek. Sonuçlar 24 Temmuz’da açıklanacak.

HER ADAYA 10 HAK

Adaylar sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını tercih edebilecek. Sınavla öğrenci alan okullar listesinden her öğrenci 10 okul tercihi yapabilecek. Adaylar, okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirilecek.

PUAN EŞİT OLURSA

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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YEREL YERLEŞTİRME

Öğrenciler; merkezi sınav puanı ile alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Sınava girmeyenler ise merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulları tercih edemeyecek. Adayların yerel tercih yapmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

EN FAZLA ÖĞRENCİ ANADOLU LİSELERİNE

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

DEPREMZEDE öğrenciler için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bu öğrenciler, yerel yerleştirme tercihleri sırasında birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise ‘kayıt alanında’ olarak tercih edebilecek. Yani öğrencilerden tüm Türkiye’den tercih yapabilecek. Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

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UZMAN YORUMU

PUAN EŞİTLİĞİ ÇOK OLACAK

İbrahim Eser (Bilfen İlköğretim Kurumları Ölçme Değerlendirme Başkanı): “Kılavuzda yayınlanan son bilgiye göre 2 bin 492 liseye merkezi puanla 206 bin 414 aday yerleştirilecek. Bu sayı geçen yıl 192 bin 962’ydi. Dolayısıyla kontenjanların arttığını söyleyebiliriz. Bu depremzedelere ayrılan kontenjandan bağımsız bir artış. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler daha iyi okullarda okusun diye kontenjan artırmaya çalışıyor. Yeni okullar, yeni sınıflar açılıyor. Bu yıl puan eşitliği olacak. 562 birincinin olduğu yerleştirmelerde sıralamada doğum tarihi kriterine kadar inme ihtimali var.”

TERCİH TAKVİMİ

* 26 Haziran-19 Temmuz: Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri

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* 3-19 Temmuz: Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

* 24 Temmuz: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

* 24-28 Temmuz: Birinci nakil tercih başvurularının alınması

* 31 Temmuz: Birinci nakil sonuçlarının ilanı

* 31 Temmuz-4 Ağustos: İkinci nakil Tercih başvurularının alınması

* 7 Ağustos: İkinci nakil sonuçlarının ilanı

* 11 Eylül: 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açılışı.