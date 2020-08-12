LGS birincileri hayallerine kavuştular

KONU ÇALIŞMAK YERİNE BOL SORU ÇÖZDÜM

Ahmet Tolga Karabulut (Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi): Bahçeşehir Koleji Çekmeköy Kampusu’ndan mezun oldum. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ne gideceğim. İstanbul Erkek Lisesi’yle ikisi arasındaydım. Abim İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun o yüzden arada kaldım biraz ama Fen ve Teknoloji’ye gitmeye karar verdim. İki okulu da tercih sürecinde gezdim. Liseli olacağım için biraz heyecanlıyım. Pandemi sürecinde sınava çalışmak zordu. Evde canım sıkıldığı için çalışmak çok zor oldu. Öncesinde bir sorun yoktu. Gelecek yıl sınava hazırlanacaklara önerim çalışmak istemedikleri zaman hedeflerini akıllarına getirsinler. Konuya çalışmak yerine bol bol soru çözsünler. Ben öyle yaptım.

ÜNİVERSİTE BAŞARISI

Ömer Arda Aydın (İstanbul Erkek Lisesi): Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu’ndan mezun oldum, İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleştim. Birkaç okul arasında düşündüm ama İstanbul Erkek’in benim için en iyisi olduğuna karar verdim. Hedeflediğim okullardandı zaten. Tercih yapmadan önce yazmayı düşündüğüm okullardaki tanıdıklarımla konuştum. Buralarda okuyanlardan bilgi aldım. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite başarılarına baktım. Liseye gideceğim için biraz heyecanlıyım. Pandemi sürecinde sınava hazırlandık. Biraz zorluğu oldu ama çok büyük bir fark olmadı benim için. Derslerime çalışmaya devam ettim. Gelecek yıl için sınava hazırlanacaklara tavsiyem sevdikleri şeylere odaklanmaya devam etsinler. Yıl içerisindeki deneme sınavları kötü geçse dahi morallerini bozmasınlar. Çalışsınlar. Pandemi süreci devam etse dahi aynı şekilde çalışmaya devam etsinler.

FARKLI İL HEYECANI

Çınar Kar (İstanbul Erkek Lisesi): Doğa Koleji Sakarya Kampusu’ndan mezun oldum. İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleştim. Normalde Sakarya’da yaşıyorum. İl değiştireceğim, biraz heyecanlıyım. Burası hedeflediğim bir okuldu. Tercih sürecinde okulların ana sayfalarını araştırdım. Sitelerine baktım. Tercihe son birkaç gün kala İstanbul’a da gelip okulların yerlerini gezdim. Gezdiğimiz okulların öğretmenleriyle konuştuk. Bilgi topladık. Eskiden ya da şimdi orada öğrencisi olan velilerle konuştum. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak ilk başta zor oldu ama sonra sürece adapte oldum. Sonrasında ders çalışmaya daha çok vaktim kaldığı için benim işime yaradı. Sınava hazırlanacaklara tavsiyem deneme sınavlarınız kötü çıkabilir, çalışmaya yine de devam edin. Kendinize güvenin. Ben sınav öncesinde korkuyordum acaba kötü mü olur diye kaygım vardı ama sonrasında bu kaygının gereksiz olduğunu anladım.

HEDEFLEDİĞİM LİSEDEYİM

Ada Kaderoğlu (Ankara Fen Lisesi): Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampusu’ndan mezun oldum. Ankara Fen Lisesi’ne yerleştim. Sonuçtan mutluyum, zaten hedefimdi. Kendim karar verdim. Ailem de sevindi sonuca. Onlara söylemiştim zaten bu okulu istediğimi. Okulumdaki öğretmenlerimle de konuşmuştum tercih sürecinde. Hangi okul iyidir, hangisi güzel olur diye. Liseli olacağım için biraz heyecanlıyım. Üniversite için aklımda şu an için bir şey yok. Pandemiyle birlikte sınava hazırlık süreci zor değildi benim için. Evde de çalışmaya devam ettim. Test çözdüm. Sınava hazırlanacaklara tavsiyem çalışsınlar, çalışınca zaten başarılı olurlar. Sınavda ben hiç heyecanlanmadım. Hiç düşünmedim. Heyecan yapmasınlar, heyecanlanacak bir durum yok.

SİLİKON VADİSİ’NDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

Yahya Kağan Aksun (Robert Kolej): Doğa Koleji Erzincan Kampusu’ndan mezun oldum. Robert Kolej’e yerleştim. Erzincan’dan İstanbul’a gideceğim. Benim için en uygun okul orasıydı zaten istediğim bir okuldu. LGS’den tercih sürecine kadar sürekli araştırma yaptım. Yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Yurtdışında üniversite okuyup Silikon Vadisi’nde çalışmak istiyorum. Bu yüzden Robert’i seçtim. Pandemi sürecinde sınava hazırlanırken ilk önce motivasyonum düştü. Denemelerim kötü gelmeye başladı ama sonra toparladım ve çalışmaya devam ettim. Çok aşırı derece ders çalışmadım. Bol bol deneme çözdüm. Yaptığım yanlışlardan eksik olduğum konuları bulup onlara çalıştım. Sınava hazırlanacaklara önerim çok fazla çalışmalarına gerek yok. Planlı çalışmaları önemli. Dersi derste dinleyince her şey yerine oturuyor. Sınava bir ay kala da bol bol deneme çözsünler.

EVDE OLUNCA BOL BOL SORU ÇÖZDÜM

Sude Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi): Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampusu’ndan mezun oldum. İstanbul Erkek Lisesi sene başından beri hedeflediğim bir okuldu. Okulu gezme şansım olmadı ama herkese sordum. Mezunlarla konuştum. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak benim için daha kolaydı. Okul zamanı çok fazla test çözmeye vakit kalmıyordu ama bütün gün evde olunca fazla soru çözdük. Öğretmenlere soru sormak zor oldu sadece. Liseli olacağım için heyecanlıyım, yıl başından beri bu anı bekliyordum. Gelecek yıl için sınava hazırlanacaklara tavsiyem stres yapmasınlar ve kendilerini çok kasmasınlar. Ben kendimi başkalarıyla kıyaslıyordum ve özgüvenim düşmüştü. Böyle yapmasınlar. Çalışmalarını sürdürsünler.