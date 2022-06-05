LGS 2022: SINAV BAŞLADI

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9.30

Uzun zamandır heyecanla beklenen sınavın birinci oturumu 09.30 itibariyle başladı. Birinci oturumda öğrencilerin Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine ait toplam 50 soruyu 75 dakika içerisinde yanıtlamaları gerekiyor. Adaylar içeride ter dökmeye başlarken veliler de heyecan içerisinde okulun dışında beklemeye başladı. Bazı veliler kendi aralarında sınav hakkında konuşurken birbirlerine sınavda olan çocukları için şans diliyor. Bazıları ise çocuklarının başarısı için dua ediyor.

9.25

Sınavın başlamasına dakikalar kala öğrenciler sıralardaki yerlerini aldı. Oturdukları sıralarda sınava giriş belgeleriyle karşılaşan adayların, sınıflarda kimliklerine bakılarak doğrulama yapıldı.

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9.15

Kimlik belgeleri ve sınava giriş belgeleriyle okul bahçelerini terk edip binalara giren öğrenciler sıralardaki yerlerini almaya başladı. Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda, 09:30’da başlayacak sınava geç kalabilecek öğrenciler için 15 dakika daha ek süre tanındı. 09:45’ten sonra gelen öğrenciler kapatılan bahçe kapısından içeri alınmayacak ve sınava giriş haklarını kaybetmiş olacak.

9.00

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Saat 09.00 itibariyle okul tarafından yapılan anons sonrasında veliler okul bahçesini boşalttı. Adaylar okula girmeden önce bahçede giriş kapısının önünde sıralandı. Velilerin okul bahçesinden çıkmaya başlamasıyla okulun bahçe kapısı kapatıldı. Adaylar sınav sorumlularının son uyarıları yapmasının ardından salonlara alınmaya başlandı.

8.55

Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin ellerinde test kitaplarıyla son tekrarları yapması dikkat çekti. Okul bahçesine kitapla girebilen öğrenciler binalara girerken kitapları bırakmak zorunda kalacak.

8.50

Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda öğrenciler sınava son bir saat kala okul bahçe kapılarından içeri alınırken aileleriyle son veda konuşmalarını yaptılar. Bazı öğrenciler heyecandan göz yaşlarını tutamazken duygusal anlar yaşandı. Cep telefonlarını dışarıda aileleriyle bırakan öğrenciler kalemlerini ve silgilerini de yanlarında getirdi. Unutan olursa okul tarafından temin edileceği bilgisi paylaşıldı. Öğrenciler içeride başarı için ter dökerken veliler için ise okul bahçesi dışında heyecanlı bekleyiş maratonu başladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler saatler 09:00 ‘u gösterdiğinde polis kontrolünden geçtikten sonra sınav için sınıflardaki yerlerini alacaklar.

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8.45

Zeki Tura Kırabalı: Sabah erken kalktım bir şey yiyemedim. Gece rahat uyudum. Çok emek harcadım, sabah 9’da başlayıp gece 3’e kadar çalıştım umarım emeğimin karşılığını alırım. En güvendiğim alan inkılap tarihi ve matematik. Vefa Lisesi’nin geçmişini bildiğim için orayı kazanmak istiyorum. Sınav öncesi son dakikalarımı arabada babamla müzik dinleyerek geçiriyorum. Türkçe Rap seviyorum ve Kartel dinliyorum. Beni rahatlatıyor stresimi azaltıyor.

Mehmet Ali Kırabalı (veli) : Bütün diğer öğrenciler ve veliler gibi bizim için de stresli geçiyor. Zaten çalışkan bir oğlumuz var ama ara ara çalış dediğimiz oldu. Heyecanla çıkmasını bekleyeceğiz.

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Öykü Temiz: Sınava dakikalar kaldı ve heyecanlıyım. Stres aslında hep var ama burada kaybedeceğimiz bir sınavı telafi etmemiz için de 4 yılımız olduğuna inanıyorum. Sınava bir gün kala sadece gezdim, hiç çalışmadım. Beynimi zorlamak istemedim. Hedefim Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne gitmek

Metin Temiz (baba): Biz kızımızdan daha çok heyecanlıyız yapabileceğini biliyoruz. Her zaman gurur duydum kızımla duymaya devam edeceğim.

Selma Temiz (Anne): Neresi olursa olsun önemli olan onun sağlığı ve huzuru. Hedefi için çok çalıştı ve isteğim çabasının boşa gitmemesi.

Zeynep Hüma Bayrak (öğrenci): Heyecanlıyım, çok emek verdim inşallah karşılığını alırım. Sözelim de sayısalım da iyi ama sözel derslerde kendime daha çok güveniyorum. Puanıma göre bir yol çizip ona göre lisemi seçmeyi planlıyorum. Umarım herkes istediğinin karşılığını alır, başarılı olur.

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8.35

Öğrenci ve veliler okul önlerinde yerlerini almaya başladı. Kimi veliler sınavı okul bahçesinde, çocuklarını bekleyerek geçirmeye hazırlanırken kimisi de okulun önünde büyük bir umut ve heyecanla çocuklarını uğurladı.

Okul bahçesine yerleştirilen panolar ile adaylar sınava girecekleri salonları kontrol edebiliyor. Heyecanlarını kontrol altına almak isteyen bazı adaylar, okul bahçesinde kısa yürüyüşler yapıyor.

08.20



İstanbul’da LGS kapsamındaki merkezi sınava girebilecek öğrenci sayısı 211 bin 495. Sınavın düzenleneceği bin 656 okulun çevresinde gürültü yapılmaması ve öğrencilerin motivasyonların bozulmaması için gerekli tedbirler alındı.

Sabahın ilk saatlerinde aileleriyle birlikte yola çıkan adaylar, İstanbul genelinde trafik sorunu yaşamadan okullara ulaşmaya başladı. İstanbul Ataköy Atatürk Ortaokulu‘nda saat 08:20 itibarıyla öğrenciler okul bahçesinde toplanmaya başladı. Yoğun geçen hazırlık döneminin ardından saat 9.30’da başlayacak sınav öncesinde aileleri adayların heyecanını yatıştıracak son tavsiyeleri veriyor.

Sınıflarda her adayın gireceği sıra önceden hazırlandı. Sıralarda öğrencileri sınava giriş belgeleri karşılayacak.

2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav kapsamında sabahın erken saatlerinde okullarda hareketlilik başladı. Adaylar velileri ile birlikte sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Saat 08.00 itibariyle okulların kapıları açılmaya başladı. Adaylar, LGS’nin birinci oturumunda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 sorudan sorumlu olacak. 09.30’da başlayacak birinci oturumda adayların soruları yanıtlamaları için 75 dakikaları olacak.

Okula erken saatlerde gelen öğrenci ve velileri sınava dakikalar kala heyecanlı bekleyişlerini şöyle anlattı:

“Heyecan var, zorlu bir süreç geçirdik inşallah sonu güzel olacak. Biz elimizden geleni yaptık, inşallah onlar da ellerinden geleni yapacaklar. Dünyanın sonu da değil. Tabii ki çok önemli iyi bir üniversite için iyi bir lise gerekiyor çünkü. Sınavda da soruları dikkatli okuması gerektiğini tembihliyorum.”

Az sonra sınava girecek aday Abdullah Kansarı ise sınavla ilgili şunları söyledi: “Bu sınav stresi bitecek diye mutluyum ama bir yandan da heyecanlıyım. İyi bir lise kazanmam gerekiyor ki kariyerim de iyi olsun. İleride polis olmak istiyorum. Matematiği seviyorum ve en iyi onu yaparım diye düşünüyorum. İlk oturumda Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini yapabileceğimi düşünüyorum. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi biraz korkutuyor.”