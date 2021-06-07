LGS 2021 soruları zorladı! Matematik eleyecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, Bilfen Ortaokulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri, Oğuzkaan Koleji ve Bahçeşehir Kolejleri’nden uzmanlar soruları yorumladı;

BELİRLEYİCİ TEST OLACAK

* MATEMATİK: 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınav. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor. Zor soruların yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Birden fazla öncülün kullanılmasıyla güçlük derecesi arttırılmış. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacak. Üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların olduğu matematik testi belirleyici nitelikte. Okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip öğrenciler başarılı olacak.

Birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacak.

ANLAM VE YORUM AĞIRLIKLI

* TÜRKÇE: Bu testin tamamı anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Dil bilgisi soruları yer almıyor ve metinler de daha kısa. Metinler kısalırken soruların zorluk derecesi artmış. Sınav genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşuyor. Okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık soruları ağırlıkta. A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20’nci sorular Türkçe sınavı için ayırt edici nitelikte. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle grafik okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olması önemli. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek adaylar fark yaratır.

BASİT MAKİNELER ELEYİCİ OLDU

* FEN BİLİMLERİ: Günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorular yer alıyor. Tüm ünitelerin sınava dahil olacağı bilgisi verilmesine rağmen son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden soru sorulmadı. Soruların kurgu kısmında görsellerden daha az yararlanılıp sözel anlatıma çok fazla yer verildiği görülüyor. LGS sorularında ve “Ölçme Değerlendirme Merkezi”nin yayımlamış olduğu örnek sorularda da görsel çizimlerin ön planda tutulmasına öğrenciler alışkınlardı ancak bu sınavda görsellere çok fazla yer verilmemesi öğrencileri şaşırttı. A kitapçığı 15’inci soruda yer alan basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini arttırmış. Genel olarak fen bilimleri sınavında üç sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğu söylenebilir. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilmiş. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemli. Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşuyor.

HARİTA FARKI

* SOSYAL BİLGİLER: Yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek sorularla benzerlik olmasına rağmen geçmiş yıllardaki merkezi sınavlardan farklılık gösterdi. Öğrencileri çelişkiye düşürecek bir soruya rastlanmayan sınavda her bir sorunun, sadece bir kazanımı ölçtüğü, sınavın kapsam geçerliliğinin geçmiş yıllardan daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin harita okuma becerisini ölçen ve yıllardır örnek sorularda yer almasına rağmen merkezi sınavda çıkmayan haritalı soru da yer aldı. Soruların tamamı, anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu. Anlama düzeyindeki soruların çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir test hazırlanmış.

YORUM GÜCÜ GEREKTİRDİ

* T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: 8’inci sınıf müfredatına uygun bir test. Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınav. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülüyor. Sorular, işlenen müfredata uygun. Soruların dağılımı kazanımlara göre dengeli. Sorular oldukça açık ve anlaşılır. Öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme yani düşünme ve yorumlama becerisi ölçülmüş.

KELİME BİLGİSİ ÖNE ÇIKTI

* İNGİLİZCE: Sınav ders kitabı ile uyumlu. Kitaptaki ilk 9 üniteden hazırlanmış, ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. Sorular oldukça anlaşılır ve net. Öğrencilerin kelime bilgisi ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiş. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrenciler başarılı olur. İngilizce soruların geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadan, belirtilen kazanımları ölçtüğü söylenebilir. Sınav belirlenen İngilizce seviyesine göre hazırlanmış, sorular dengeli dağıtılmış.