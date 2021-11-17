Laf kelimesinin eş anlamlısı nedir? Lafın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eş anlama sahip olan kelimelerden biri de, laf kelimesidir. Laf kelimesinin sahip olduğu farklı eş anlamlar bulunuyor. Kelam, söz ve lakırtı kelimeleri anlam bakımından laf sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Laf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe dilinde yer alan kelimelerin farklı eş anlamları bulunuyor. Eş anlama sahip olan kelimelerin eş anlamları oldukça merak edilebiliyor. Laf kelimesinin sahip olduğu tüm eş anlamlar internet üzerinde bireyler tarafından araştırılabiliyor. Laf kelimesinin sahip olduğu eş anlamlardan biri de, kelam sözcüğüdür. Kelam ile laf sözcüğü aynı anlama sahip olan iki farklı kelimedir. Aynı anlama sahip olmaları nedeniyle, cümle içerisinde tercih edilerek kullanılabiliyor.

Lafın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Laf sözcüğünün eş anlamlarını araştırarak bilgi sahibi olmak isteyen birçok insan bulunuyor. Laf kelimesinin sahip olduğu tüm eş anlamlar günümüzde de tercih ediliyor. Laf kelimesinin yerine cümle içerisinde eş anlamları da kullanılabilir. Laf sözcüğüyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

Kötü sözler insanların kalbini kırıyor.

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Laflarına dikkat etmezsen daha büyük sorunlar çıkabilir.