Kulak asmak ne demek, ne anlama gelir? Kulak asmak kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Kulak asmak deyimi bir lafı dinlemek ve dikkate almak anlamlarında kullanılan bir kelimedir.

Kulak Asmak Ne Demek?

Kulak asmak bir deyimdir. Kulak asmak bir söylenen sözü dikkate almak, önem vermek ve dinlemek anlamlarına gelmektedir. Söylenen sözü dikkate aldı, önem verdi veya dinledi demek yerine kulak astı deyimi kullanılmaktadır.

Kulak Asmak Ne Anlama Gelir?

Kulak asmak deyimi karşısında söylenen sözü dinlemek ve bu söze değer vermek anlamına gelmektedir. Kulak asmak deyimi birinin sizin hakkınızda dediği şeyi dinleyerek yapmanıza sebep olduğu şeyde başarılı veya iyi sonuç almanıza denmektedir. Kulak asmak deyimine örnek olarak; annesinin ders çalış demesine kulak astığı için derslerinin hepsinden başarı ile geçti.

Kulak Asmak TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kulak asmak deyimi TDK sözlüğünde aratıldığında bir anlam ile karşılaşılmaktadır. Kulak asmak deyiminin TDK sözlüğündeki karşılığı önem vermek ve dinlemek olarak verilmiştir. TDK sözlüğünde kulak asmak deyimi ile ilgili Memduh Şevket Esendal’ın Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun? cümlesi örnek verilmiştir.