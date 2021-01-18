Küçük yürekler sağlık çalışanları için çarptı

Fedakârca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığın ifade edilmesi ve onların motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen yarışmalar, ilkokul öğrencileri arası mektup, ortaokul öğrencileri arası resim ve lise öğrencileri arası kısa film yarışmaları olarak kategorize edildi.

'KENDİNİ SİZE EMANTE EDEN MUSTAFA KEMAL GİBİ HİSSEDİYORUM'

Ankara Şehit Bülent Göçer İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Hümeyra Gündoğdu dereceye giren mektubunda satırlarına “Anne sevgisini, evlat şefkatini kim bilir belki de unuttunuz görmeyeli. Kim bilir aynada baktığınız gözlerinizin rengini bile unuttunuz belki de” diye başladı. Mektubun devamında sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için duyduğu minneti dile getiren Ayşe, satırlarını şu cümlelerle tamamladı:

“Kendini size emanet eden Mustafa Kemal gibi hissediyorum. Bu öylesine bir güven ki avuçlarınıza verebilirim ömrümü. Canlar yanmasın diye canından vazgeçen siz, herkes sağlıkla uyusun diye uyumayı unutan da siz. Öyle bir duayla açıyorum ki ellerimi Allah sakınsın sizi her türlü beladan ve musibetten. Canınız yanmasın, saçınızın teline dahi zarar gelmesin. Sermayesi insanlık olan koca yürekliler, minik bir çocuğun en büyük duasıdır bu; Kimse hasta olmasın bitsin bu virüs denen illet, hiçbir sağlık çalışanı ölmesin.”

AMASYALI İPEK’TEN FAHRETTİN AMCASINA DESTEK

Yarışmaya mektup kategorisinde Amasya’dan dahil olan ikinci sınıf öğrencisi İpek Belli bir sağlık çalışanının kızı. Mektubunda annesi kendisinden uzak kalmasın diye aldığı kararı nasıl hayata geçirdiğini anlatan İpek, “Madem onca insan Fahrettin amcamın sözlerine uymuyor belki bizim küçük kalbimizi kırmazlar” diyerek mektubuna şöyle devam etti:

“Elimize resim defterimizi ve boya kalemlerimizi aldık. Sosyal mesafeli, maskeli, kurallara uyan insanlar çizip, boyadık. Kardeşimle oturduğumuz apartmanın kapısına astık. Bayramlarda olduğu gibi tek tek komşularımızın kapısını bu sefer şeker toplamak için değil onlara uzaktan maskeler dağıtmak için çaldık. Yaptığımız resimlerden verip kapılarına asmalarını söyledik. Biliyor musunuz biz bunu başardık. Tüm komşularımız Fahrettin amcamın söylediği maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu. Peki ya siz! Şimdi sizden sadece benim kollarıma sığacak bir mutluluk istesem yapabilir misiniz? Bana annemin boynuna sarılma, onu kocaman doya doya öpme özlemimi geri verebilir misiniz?”

SALGININ RESMİNİ ÇİZDİLER

Resim kategorisinde Akçaabat Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zoleykha Sultani'nin yapmış olduğu eser birinci oldu. Dünyayı saran korona salgınında uyulması gereken kuralların şırıngadan çıktığı, mücadelede en ön saflarda olanların da yer aldığı eserde Afgan asıllı öğrenci sağlık çalışanını kanatları dünyayı saran bir meleğe benzetiyor. İkincilikse Uşak Bilim Sanat Merkezi’ne gitti. 7’nci sınıf öğrencisi Arda Gün’ün çizdiği resimde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ön plana çıkıyor.

'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu yarışmanın sonuçları şöyle:

MEKTUP KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

1'inci: Mert Efe Uzun - Gazi Mustafa Kemal İlkokulu - Sinop

2'nci: Ayşe Hümeyra Gündoğdu - Şehit Bülent Göçer İlkokulu - Ankara

3'üncü: İpek Belli - Özel Merzifon Kutlubey Koleji - Amasya

Mansiyon Ödülü: Figen Zeynep Eren- Yılmaz Şener İlkokulu - Isparta

Resim Kategorisinde Dereceye Giren Öğrenciler

1'İnci: Züleyha Sultani- Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu - Trabzon

2'nci: Arda Gün - Uşak Bilim Sanat Merkezi - Uşak

3'üncü: Asya Batmaz- Fehmi Mutlu Ortaokulu - Kırklareli

Mansiyon Ödülü: Muhammet Mir Faizi - Cevat Paşa Ortaokulu - Çanakkale

KISA FİLM KATEGORİSİNDE MANSİYON ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Mustafa Ayhan - Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi - Yozgat

Busenaz Kaplanoğlu - Maltepe Fen Lisesi - İstanbul

Kendi kategorisinde birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere fotoğraf makinesi, üçüncü olan öğrencilere bisiklet, seçici kurul özel ödülü olarak ise akıllı saat verilecek.