Kronik hastalığı olanlara uzaktan canlı ders

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi. Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak. Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak.

COVID-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin, TRT EBA TV ve “www.eba.gov.tr” portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE

Kronik hastalığı olan öğrencilerin sınavları ise salgın tedbirleri dikkate alınarak yüz yüze yapılacak. COVID-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleştirilecek.