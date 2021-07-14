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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

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KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 - 8 Temmuz  tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ,ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

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