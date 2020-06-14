Koronavirüs döneminde indirilen tez sayısı yüzde 110 arttı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi. Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden indirilen tez sayısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayına göre mayısta yüzde 110 artığını açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK Ulusal Tez Merkezinin, üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin toplanarak açık erişimde öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunulduğu Türkiye'deki tek tez merkezi özelliğini taşıdığını belirtti. Saraç, bilgiye açık erişimin sağlanarak, bilimsel çalışmalara katkı sunmak amacıyla "Yeni YÖK" olarak 2019'da "Açık Bilim ve Açık Erişim" çalışmalarını başlattıklarını anlattı.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Saraç, bu çalışmaların yanı sıra dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attıklarını, küresel Kovid-19 salgını döneminde, atılan adımların olumlu yansımalarının görüldüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Salgın döneminde Ulusal Tez Merkezi adeta bilimsel araştırma yapanlar için bir cazibe merkezi haline geldi. Bu da YÖK'ün 2019'da başlattığı 'Açık Bilim ve Açık Erişim' çalışmalarının önemini gösterdi. Kovid-19 salgını döneminde, üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin toplandığı ve açık erişimde akademisyenlerin, öğrencilerin ve diğer araştırmacıların hizmetine sunulduğu ülkemizdeki tek merkez olan YÖK Ulusal Tez Merkezinden yararlanma istatistiklerinde artışlar kaydedildi. Küresel salgının ülkemizde yayılmaya başladığı mart ayında YÖK Ulusal Tez Merkezinden indirilen tez sayısı 1 milyon 5 bin 124 iken bu sayı, nisanda 1 milyon 830 bin 367'ye, mayısta ise mart ayına göre yaklaşık yüzde 110 artışla 2 milyon 116 bin 560'a ulaştı. 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden indirilen toplam tez sayısı 4 milyon 952 bin 51'e yükseldi."

BİLİMSEL YAYINLAR İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

YÖK Başkanı Saraç, YÖK'ün öğrenci ve akademisyenlerin nitelikli bilimsel yayınlar üretmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde, Bilgi İşlem ve Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü 'YÖK Açık Bilim Sistemi Yazılım Projesi' çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu sistem sayesinde, üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonunda ortaya çıkan makale, kitap, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak, açık erişimde olarak araştırmacıların hizmetine sunulacak."