Korona savaşçısından üzücü haber
Denizli’nin Çameli ilçesinde, pandemi döneminde evinde yaptığı siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtan okul müdürü Mustafa Ergenay (33), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi’nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı. Ancak Ergenay’da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ergenay, 28 Ekim'de hayatını kaybetti. Ergenay’ın cenazesi, memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay’ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Başak Ergenay’ın hamile olduğu öğrenildi.
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