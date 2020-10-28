Korona savaşçısından üzücü haber

Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi’nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı. Ancak Ergenay’da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Denizli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ergenay, 28 Ekim'de hayatını kaybetti. Ergenay’ın cenazesi, memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’nde toprağa verilecek. Bu arada Mustafa Ergenay’ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Başak Ergenay’ın hamile olduğu öğrenildi.