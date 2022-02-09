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Konuşmanın zıt anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Sözlük#Konuşma
Konuşmanın zıt anlamlısı nedir Konuşmak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

 Konuşmak kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Söylenilen her kelimenin ise bir de zıt anlamlı kelimesinin bulunduğu bilinmektedir. Konuşmak kelimesinin zıt anlamlısı ise oldukça fazla araştırılmaktadır. Konuşmanın zıt anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Konuşmak kelimesi, bir fiil olarak kullanılmaktadır. Konuşmak, kişinin duygu ve düşüncelerini bir dil aracılığı ile aktarması olarak ifade edilebilir. Konuşmak eyleminin zıt anlamlısının ise susmak olduğunu söylemek mümkündür.

 Konuşmanın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Konuşmak kelimesi günlük hayatta sık olarak kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Konuşmak kelimesinin zıt anlamlısının ise susmak olarak ifade edilebilir. Konuşmanın zıt anlamlısı susma olarak bilinmektedir.

 Konuşmak Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları Nelerdir?

 Konuşmak kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Konuşmak eyleminin zıt anlamlısının ise susmak olduğunu söylemek mümkündür. Konuşmak ve susmak birbirinin zıttı olan iki farklı kelime olarak ifade edilebilir. Konuşmak kelimesinin zıt anlamlısı ise susmak kelimesi olarak bilinmektedir.

 

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#TDK#Sözlük#Konuşma

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